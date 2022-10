অবিশ্বাস্য ব্যাটিং! ২২ ছক্কায় টি-২০তে ডাবল সেঞ্চুরি কর্নওয়ালের

মোটা ক্রিকেটার হিসেবেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের রাকিম কর্নওয়াল। ১৪০ কেজির বেশি ওজন তার। ঝড়ো ব্যাটিং করতে পারলেও মূলতঃ ডানহাতি অফব্রেক বোলার হিসেবেই বেশি পরিচিত তিনি। কিন্তু সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি ফ্রাঞ্চাইজি লিগে রাকিম কর্নওয়াল ব্যাট হাতে যেভাবে ঝড় তুলছেন, তাতে আগামী বিশ্বকাপে কী করবেন তিনি, এখন থেকেই চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যাটার ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন এমন নজির নেই। কিন্তু সেই নজিরটাই গড়ে বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিলেন রাকিম কর্নওয়াল। মাত্র ৭৭ বল খেলে ২০৫ রানের বিশাল এক ইনিংস খেললেন তিনি। ১৭টি বাউন্ডারির সঙ্গে বিশাল বপুর এই ব্যাটার মেরেছেন ২২টি ছক্কার মারও।

যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা ওপেন লিগকে মূলতঃ চিনতো না কেউই। কিন্তু রাহকিম কর্নওয়ালের ব্যাটিং তাণ্ডব বিশ্ব ক্রিকেট মঞ্চে জায়গা করে দিয়েছে ২০২২ আটলান্টা ওপেন লিগকে। আমেরিকার এই লিগ খেলতেই এখন ব্যস্ত রয়েছেন রাকিম। সেখানেই তিনি ব্যাট হাতে এই ঝড় তুলেছেন।

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পর এবার আমেরিকান টি-টোয়েন্টি লিগ (আটলান্টা ওপেনে) ঝড় তুললেন তিনি। আটলান্টা ফায়ারের হয়ে প্রায় ২৬৬.২৩ স্ট্রাইক রেটে রান করলেন রাকিম।

কিছুদিন আগেও সিপিএলের কোয়ালিফায়ার-১ এ এক ইনিংসে ১১টি ছক্কা হাঁকান রাকিম। গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে বার্বাডোজ রয়্যালসকে ফাইনালে তুলে দেন তিনি।

২০২২ আটলান্টা ওপেন লিগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে স্কোয়ার ড্রাইভের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল আটলান্টা ফায়ার। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় আটলান্টা ফায়ার। ব্যাট করতে নেমে ঝড় তোলেন কর্নওয়াল। স্টিভেন টেলরের সঙ্গে ওপেন করতে নেমে মাত্র ৭৭ বল খেলে অপরাজিত ২০৫ রান করেন তিনি।

রাহকিম কর্নওয়েলের ২০৫ রানের পাশাপাশি স্টিভেন টেলর ১৮ বলে ৫৩ রানের ইনিংস খেলেন। তবে স্টিভেনের স্ট্রাইক রেট রাকিম কর্নওয়ালের থেকেও বেশি ছিল। স্টিভেন ২৯৪.৪৪ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেন। স্টিভেন নিজের ইনিংসে পাঁচটি ছক্কা ও পাঁচটি বাউন্ডারি হাঁকান। স্টিভেন আউট হয়ে যাওয়ার পরে ২৯ বলে ৫৩ রানের ইনিংস খেলেন সামি আসলাম।

নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩২৬ রান তোলে আটলান্টা ফায়ার। জবাবে ৩২৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্রা ১৫৪ রান তোলে স্কোয়ার ড্রাইভ।

