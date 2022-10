বিশ্বকাপে আফ্রিদি, ফাখরের পরিচর্যায় বিশেষ ব্যবস্থা পাকিস্তানের

শাহিন শাহ আফ্রিদিকে নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছেই না। কিছুদিন আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান রমিজ রাজা বলেছিলেন শাহিন ৯০ ভাগ সুস্থ। শাহিন শাহ আফ্রিদি নিজেও জানিয়েছিলেন, রিহ্যাব সম্পন্ন করেছেন। এখন তিনি প্রস্তুত খেলার জন্য।

কিন্তু মূল ঘটনা হলো, শাহিনকে নিয়ে এখনও দুশ্চিন্তা কাটছে না। যদিও তাকে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ থেকেই পাওয়ার ব্যাপারে দারুণ আশাবাদী টিম পাকিস্তান ম্যানেজমেন্ট। তবুও শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং চোট কাটিয়ে ফেরা অপর ব্যাটার ফাখর জামাদের দেখভালের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন লন্ডন প্রবাসী ফিজিয়োথেরাপিস্ট জাভেদ আখতার মুঘল। তাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাচ্ছেন রামিজ রাজা। তার মূল কাজই হবে শাহিন এবং ফাখরের সুস্থতার দিকটা পুরোপুরি দেখা।

এই দুই ক্রিকেটারই হাঁটুর গুরুতর চোট সারিয়ে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরছেন। ২০ ওভারের বিশ্বকাপে তারা হতে পারেন বাবর আজমের তুরুপের তাস। শাহিন এবং ফাখর যাতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজেদের শতভাগ পারফরম্যান্স করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে চান পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তারা।

পিসিবি চেয়ারম্যান রমিজ রাজা বলেন, ‘লন্ডনে শাহিন এবং ফাখরের সুস্থ হয়ে ওঠার পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মুঘল। ওদের চোট সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে ভাল জানেন। তাই বিশ্বকাপের সময়ও এই ক্রিকেটারের দেখভালের দায়িত্ব মুঘলকে দেওয়া হয়েছে। উনি দলের সঙ্গেই থাকবেন।’

Thankyou @sportsdrzaf @olliewaite @FSFindlay1 @sportsphysiojav @DrImtiazAhmad7 @CEO4TAG @CPFC and PCT Physio #Cliff for their help in my rehabilitation. All the best for the rest of the season

Now on to pic.twitter.com/7jo418Fraw