বাজে আম্পায়ারিংয়ের শিকার সাকিব, ব্যাট মাটিতেও লাগেনি আউটও হননি

১১তম ওভারে শাদাব খানের ফুল লেন্থের বলটি কি সাকিবের ব্যাটে লেগেছিল? নাকি সাকিবের ব্যাট মাটিতে লেগেছিল? বল কি সাকিবের ব্যাটে লেগে তার পায়ে গিয়েছিল নাকি ব্যাটে না লেগেই পায়ে গিয়েছিল?- এ নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক।

তবে এখনও পর্যন্ত পাওয়া সব আলোচনার সারাংশ হচ্ছে, টিভি আম্পায়ার লংটন রুসেরি ভুল করেছেন। হয়তো তিনি ভুল করেছেন, নয়তো ইচ্ছা করেই ভুলের ধুয়ো তুলে সাকিব আল হাসানকে আউট দিয়েছেন বড় দলকে ফেবার করার জন্য! সবচেয়ে বড় কথা খুবই বাজে আম্পায়ারিং হলো বাংলাদেশের সঙ্গে।

ফেসবুক, টুইটারসহ নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমুল আলোচনা এ নিয়ে। সাকিবকে ভুল করেই আউট দিয়েছেন আম্পায়ার। কারণ বল সাকিবের ব্যাট ছুঁয়ে গিয়েছিল। হক আই ভিউতে যে আলট্রা এজ দেখা গিয়েছিল, সেটা বল ব্যাটকে ছুঁয়ে যাওয়াই প্রমাণ করে।

Shakib’s bat didn’t touch the ground at all. Just focus on bat’s shadow. There was a spike. It couldn’t have been anything else except the ball hitting the bat. Bangladesh at the receiving end of a poor umpiring decision. #PakvBan #T20WorldCup