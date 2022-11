বাবরদের সেমিফাইনালের যোগ্য মনে করেন না শোয়েব আখতার

নেদারল্যান্ডস যদি দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে না পারতো তাহলে পাকিস্তানের সেমিফাইনালে কোনোভাবেই ওঠা হতো না। অপ্রত্যাশিতভাবে নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সামনে তৈরি হয় সেমিতে ওঠার সম্ভাবনা। বিতর্কিত হলেও এই ম্যাচে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে পাকিস্তান।

বিশ্বকাপে নিজেদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এসে আবারও মুখ থুবড়ে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। নেদারল্যান্ডসের মত দেশের কাছে হারতে হয় তাদের। এর ফলে পাকিস্তানের সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য বাবর আজমদের প্রশংসা না করে উল্টো দক্ষিণ আফ্রিকাকে ধন্যবাদ দিলেন সাবেক গতি তারকা শোয়েব আখতার। পাকিস্তানের সাবেক এই পেসারের মতে, বাবররা লটারি জিতেছেন।

নেদারল্যান্ডস বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের পরে একটি ভিডিও বার্তায় নিজের কথা বলেন শোয়েব আখতার। তিনি বলেন, ‘একটু আগেই ঘুম থেকে উঠলাম। ধন্যবাদ দক্ষিণ আফ্রিকা। তোমরা সত্যিই খুব বড় ‘চোকার্স’। পাকিস্তানকে আরও একটা জীবন দিলে তোমরা। শুধু বাংলাদেশকে হারালেই শেষ চারে চলে যাবে পাকিস্তান।’

এরপরেই বাবরদের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন শোয়েব আখতার। বলেন, ‘আমার মনে হয়, জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে হারের পরে পাকিস্তানের শেষ চারে যাওয়ার কোনও যোগ্যতাই ছিল না। বাবররা লটারি জিতেছে। বাংলাদেশের সমর্থকরা খুব ভাল; কিন্তু আমাদের এই বিশ্বকাপ জেতাটা খুব দরকার। ভারতকে আরও একবার আমাদের সামনে চাই।’

