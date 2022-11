বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যেই সানিয়াকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা শোয়েবের

শোয়েব মালিক আর সানিয়া মির্জার সংসার কি ভাঙতে চলেছে? গত কয়েকদিন ধরেই জোর গুঞ্জন বাতাসে। কয়েকটি সূত্র তো দাবি করেছে, এরই মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তারা আলাদা থাকছেন। বিচ্ছেদের নেপথ্যে রয়েছেন পাকিস্তানি এক সুন্দরী অভিনেত্রী, সামনে আসছিল এই তথ্যও।

তবে এমন সব জল্পনার মধ্যেই নতুন রিয়্যালিটি শোয়ের ঘোষণা করেছিলেন সানিয়া মির্জা এবং শোয়েব মালিক। একসঙ্গে শোয়ের সঞ্চালনা করবেন তারা। চ্যানেলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছে। এবার স্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে রহস্য যেন আরও ঘণীভূত করলেন সাবেক পাকিস্তানি অধিনায়ক।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের এবং সানিয়া মির্জার একটি ছবি পোস্ট করেছেন শোয়েব। যেখানে সানিয়াকে আলিঙ্গন করে আছেন তিনি। ছবির সঙ্গে শোয়েবের বার্তা, 'জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তোমার জীবন সুখের হোক, স্বাস্থ্যকর হোক। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দে কাটাও।'

গত কয়েকদিন ধরেই এই দুই যুগলের বিচ্ছেদের খবর সামনে আসছিল। এরইমধ্যে শোয়েবের এই পোস্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার ৩৬-এ পা দিলেন ভারতের টেনিস সুন্দরী। জন্মদিনে স্ত্রীকে এই আবেগঘন বার্তা দিয়ে কী বোঝাতে চাইলেন শোয়েব? নিন্দুকের মুখে ছাই পড়ুক!

Happy Birthday to you @MirzaSania Wishing you a very healthy & happy life! Enjoy the day to the fullest... pic.twitter.com/ZdCGnDGLOT