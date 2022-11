এক ওভারে সাত ছক্কা: ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় ব্যাটার

এক ওভারে ৬টি বল। সর্বোচ্চ এক ওভারে ৬টি ছক্কা মারা যায়। এর বেশিও কী মারা সম্ভব? কিন্তু তেমনটাই তো ঘটলো এবার ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট বিজয় হাজারে ট্রফিতে এক ওভারে ৭ ছক্কা মারার রেকর্ড হয়ে গেলো। ভারতীয় ব্যাটার রুতুরাজ গায়কোয়াড় বিজয় হাজারে ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে এই কীর্তি গড়েন।

বিজয় হজারে ট্রফির এই ম্যাচে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলেন মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক এবং ওপেনার রুতুরাজ। ১৫৯ বল খেলে তিনি করলেন অপরাজিত ২২০ রান।

ইনিংস ওপেন করতে নেমে প্রথম থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন রুতুরাজ। অন্য ওপেনার রাহুল ত্রিপাঠি (৯) এবং তিন নম্বরে নামা সত্যজিত বাচ্ছভ (১১) দ্রুত সাজঘরে ফিরে গেলেও রুতুরাজকে থামানো যায়নি। অনবদ্য ইনিংসটি খেলার পথে মারলেন ১০টি বাউন্ডারি এবং ১৬টি ছক্কার মার। এর মধ্যে এক ওভারেই মারলেন ৭টি ছক্কা।

ম্যাচের ৪৯তম ওভারে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। বোলার ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বাঁ-হাতি স্পিনার শিবা সিংহ। ছন্দে থাকা রুতুরাজ চাইছিলেন দলের রান যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নিতে। সে লক্ষ্যেই বড় শট খেলার চেষ্টা করেন চেন্নাই সুপার কিংসের এই ব্যাটার।

প্রথম চারটি বল মাঠের বাইরে উড়িয়ে দেন দিন। পঞ্চম বলটি নো করেন শিবা। সেই বলও উড়ে যায় বাউন্ডারি লাইনের ওপারে। পরের বলটি ফ্রি-হিট পেয়ে ছাড় দেয়ার কথা মাথাতেই আনেননি বিধ্বংসী মেজাজে থাকা রুতুরাজ। সেই বলটিও সোজা পাঠিয়ে দেন সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামের বি গ্রাউন্ডের বাইরে।

ওভারের সপ্তম বলও (নো বল সহ) একই ফলাফল। পরপর সাত বলে ৭টি ছক্কা মেরে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়লেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনির আইপিএলের সতীর্থ। প্রথম দু’টি বলে ছক্কা হওয়ার পরই লাইন, লেংথ নষ্ট হয়ে যায় শিবার। শেষ পর্যন্ত ৯ ওভারে ৮৮ রান দেন তিনি।

6,6,6,6,nb6,6,6



Ruturaj Gaikwad smashes 43runs in one over!



Follow the match https://t.co/cIJsS7QVxK…#MAHvUP | #VijayHazareTrophy | #QF2 | @mastercardindia pic.twitter.com/j0CvsWZeES