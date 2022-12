উইকেটে আলো জ্বললেও বেল পড়লো না, স্রেয়াশ কি আউট ছিলেন?

৮৪তম ওভারের পঞ্চম বল। বোলার এবাদত হোসেন। ব্যাটার স্রেয়াশ আয়ার। এবাদতের বল অফস্ট্যাম্পের ওপর ছিল। স্রেয়াশ আয়ার খেলতে গিয়ে মিস করেন। বল অফ স্ট্যাম্প ছুঁয়ে চলে যায় পেছনে।

বলের আঘাত লাগার পর স্ট্যাম্প এবং জিঙ বেলসের আলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু বেল আর পড়লো না। হালকা উপরে উঠতে গিয়ে আবার জায়গামতো বসে যায়।

এবাদত প্রথমে উইকেট পাওয়ার আনন্দে উল্লাস করে উঠেছিলেন। কিন্তু বেল না পড়ায় দুই প্রান্তের দুই ব্যাটার স্রেয়াশ আয়ার মুচকি হাসছিলেন। গ্যালারিতে যে ক’জন দর্শক ছিলেন তারাও উল্লাস করতে গিয়ে থেমে গেলেন। সবাই অবাক হয়ে গেলেন, একজন পেসারের বল অফ স্ট্যাম্প আঘাত করার পর লাইট জ্বলে ওঠার পরও বেল পড়লো না। আউট হলো না- এটা তো বিস্ময়কর।

তবে, বেল না পড়লেও যখন লাইট জ্বলে উঠেছে, তখন স্রেয়াশ আয়ারকে আউট না দেয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার টেস্টে জিং বেল তথা আলো জ্বলা বেল ব্যবহার হচ্ছে। এর মধ্যে একটি বেল ভেঙে যায়। ৮৪তম ওভারেই সেটি পাল্টানো হয়েছিল।

ওই ওভারেই ইবাদতের বল এসে লাগে উইকেটে। ব্যাট করছিলেন স্রেয়াশ। বল উইকেটে লেগে আলো জ্বলায় ইবাদতের মুখে ছিল চওড়া হাসি। কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ বেলের আলো জ্বললেও তা মাটিতে পড়েনি। তাই আউট দেননি আম্পায়ারও। এবার হাসি দেখা যায় স্রেয়াশের মুখে। তার সঙ্গী হন চেতেশ্বর পুজারা। ১৪৯ রানের জুটি গড়ে তারাই ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন।

Hahaha Shreyas Iyer having all the luck in the world, 2 dropped catches and now ball stays low gets bowled bail moves but doesn’t get dislodged. #BANvIND pic.twitter.com/GRkXJxbhHx