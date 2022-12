ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে রিশাভ পান্ত

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলে দেশে ফিরেছিলেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক রিশাভ পান্ত। ঢাকা থেকে ফেরেন দিল্লিতে। সেখান থেকে উত্তরাখণ্ডে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন পান্ত। সে সময়ই ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হলেন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। দুর্ঘটনায় তার গাড়ির সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।

ডিভাইডারে ধাক্কা মারে তার গাড়ি। ধাক্কায় গাড়ির সামনের অংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সময় আঘাত লাগে ভারতীয় দলের এই উইকেটরক্ষকের। পিঠেও একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে।

পান্ত নিজেই তার গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে দিল্লি-দেরাদুন হাইওয়েতে রুরকির কাছে গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এরপরই গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, গাড়িতে কিভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

Praying for Rishabh Pant. Thankfully he is out of danger. Wishing @RishabhPant17 a very speedy recovery. Get well soon Champ.