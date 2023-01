খুলনার নাসিম শাহ হয়ে গেলেন কুমিল্লার!

তার খেলার কথা ছিল এবার খুলনা টাইগার্সের হয়ে। বিপিএল ড্রাফটের আগেই শোনা গিয়েছিল, এবারের আসরে নাসিম শাহ খেলবেন খুলনায়। তবে বিমানে চড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে দিতে নাসিম হয়ে গেলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স আনুষ্ঠানিকভাবে তার সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি জানিয়েছে। বিমানে বসে তোলা ছবি টুইটারে পোস্ট করে পাকিস্তানের এই পেসার লিখেছেন, ‘আবারও যাচ্ছি। বিপিএলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সে যোগ দিতে বাংলাদেশের পথে।’

১৯ বছর বয়সী নাসিম এরই মধ্যে পাকিস্তানের ক্রিকেটে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে গেছেন। দেশের হয়ে তিন ফরম্যাটেই খেলে ফেলেছেন।

Here I go again...



En route to Bangladesh to join Comilla Victorians in BPL. pic.twitter.com/XLRG8brHft