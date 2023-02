ভারতীয় ক্রিকেটার পৃথ্বি শকে ‘হেনস্তা করা’ তরুণীর জামিন

ভারতীয় ক্রিকেটার পৃথ্বি শকে হেনস্থা এবং বেসবল ব্যাট দিয়ে তার গাড়িতে হামলার মামলায় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার স্বপ্না গিল এবং অন্য তিন অভিযুক্তকে আজ (সোমবার) জামিন দিয়েছেন আদালত।

এর আগে গিল, তার বন্ধু সোভিত ঠাকুর এবং সঙ্গে থাকা আরও দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছিলেন আদালত। পরে তারা আদালতে জামিন আবেদন করেন।

কী ঘটেছিল?

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, গত বুধবার পৃথ্বি তার বন্ধুদের সঙ্গে মুম্বাইয়ের এক বিলাসবহুল হোটেলে নৈশভোজের জন্য যান। সে সময় হোটেলে কয়েকজন পৃথ্বির সঙ্গে সেলফি তোলার আবদার করেন। সেই দলে ছিলেন স্বপ্না।

Viral video #PrithviShaw @PrithviShaw engages in a brawl with social media influencer #SapnaGill in Mumbai pic.twitter.com/RCA7xKacyD