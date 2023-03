বাংলাদেশ দলে এক পরিবর্তন, ইংল্যান্ড দলে এক অভিষেক

চট্টগ্রামে শেষ ওয়ানডেতে বাংলাদেশ দলে কোনো পরিবর্তন আনা হবে কি না, সেটাই ছিল সবার আগ্রহের কেন্দ্রে। অনেকেরই ধারণা ছিল, প্রথম দুই ম্যাচে বাজে বোলিং উপহার দেয়া মোস্তাফিজুর রহমানকে বিশ্রাম দেয়া হতে পারে। তার পরিবর্তে অন্য কোনো পেসার কিংবা একজন স্পিনার বাড়িয়ে একাদশ সাজানো হতে পারে।

কিন্তু এই দুই ধারণার কোনোটির সাথেই হাঁটলো না টিম ম্যানেজমেন্ট। তারা বরং, মোস্তাফিজকেই দলে রেখে দিয়েছে। বিশ্রাম দিয়েছে অন্য পেসার তাসকিন আহমেদকে। তার পরিবর্তে একাদশে নিয়েছে পেসার এবাদত হোসেনকে। এছাড়া প্রথম দুই ম্যাচের একাদশের বাকি অংশে আর কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

Adil Rashid has just presented Rehan Ahmed with his ODI cap.



Ahmed is the youngest man to play an ODI for England, just as he was the youngest man to play a Test for England, and will be the youngest man to play a T20 for England if he makes his debut later this week.