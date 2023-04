পাকিস্তানে গিয়ে না খেয়ে থাকতে হয়েছিলো সাবেক কিউই ক্রিকেটারকে?

ভারতীয় মিডিয়ায় এরই মধ্যে ভাইরাল হয়ে পড়েছে, পাকিস্তানে ক্রিকেট ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে বাবর আজমকে নিয়ে করা এক মন্তব্যের জের ধরে অনেকটাই জেলে বন্দী থাকার মত সময় কাটাতে হয়েছিলো নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার সাইমন ডুলকে। ভারতীয় মিডিয়ার দাবি, এ সময় না খেয়েও থাকতে হয়েছিলো ডুলকে।

ভারতীয় মিডিয়া সূত্র হিসেবে ব্যবহার করছে পাকিস্তানের জিও নিউজকে। তাদের দাবি, সাইমন ডুলের এ পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে জিও নিউজ। সেখান থেকেই তারা এ সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছ।

ভারতীয় মিডিয়ায় সাইমন ডুলের বক্তব্য নিয়ে যা এসেছে

আনন্দবাজার পত্রিকা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, ‘পাকিস্তানে ধারাভাষ্য দিতে গিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার সাইমন ডুল। সেই সময় তার একটি মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তা এতটাই বড় আকার নিয়েছিল যে পাকিস্তানে ঘরবন্দি ছিলেন ডুল। বাবর আজমকে নিয়ে করা একটি মন্তব্যের জন্যই এমন অবস্থা হয়েছিল তার। সেই সময়টিকে ডুল জেলে থাকার মতো বলে মনে করেন।

বাবরের স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন ডুল। সে সময় তিনি এবং পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার আমির সোহেল ঝামেলায় জড়িয়ে ছিলেন। এরপরই ডুলের বাইরে বের হওয়া মুশকিল হয়ে যায়। কোনও মতে পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়েছিলেন তিনি। ডুল বলেন, “পাকিস্তানে থাকা আমার কাছে জেলে থাকার মতো। বাইরে বার হওয়া নিষেধ ছিল আমার। বাবরের ভক্তরা আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। খাবার পেতাম না আমি। বেশ কিছু দিন না খেয়ে থাকতে হয়েছিল আমাকে। মানসিক ভাবে অত্যাচার চলত আমার উপর। ঈশ্বরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে পাকিস্তান থেকে পালাতে পেরেছিলাম।”

জিও নিউজের বক্তব্য

ভারতীয় মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর জিও নিউজের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে সংবাদটি। সেখানে তারা দেখেছে যে, ভারতীয় মিডিয়াগুলো জিও নিউজকেই সূত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এ নিয়ে জিও ‘ডিড সাইমন ডুল সে হিজ স্টে ইন পাকিস্তান ওয়াজ হেল?’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে।

সেখানে জিও লিখেছে, সুপার লিগে (পিএসএল) ধারাভাষ্য দিতে এসে পাকিস্তানের থাকার সময়টাকে নাকি ‘হেল’ বা নরকে থাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন ডুল। ভারতীয় মিডিয়ায় এ খবর ভাইরাল হয়ে গেছে এরই মধ্যে। তারা জিও নিউজকে সূত্র হিসেবে বলছে। ভারতীয়রা পাকিস্তানকে ট্রল করে নিউজ ভাইরাল করছে এবং পাকিস্তানিরা নিজের দেশকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছে।

প্রশ্ন হলো, সাইমন ডুল কী জিও নিউজকে এমন কোনো কথা বলেছেন?

উত্তর হলো, না এমন কোনো কথা সাইমন ডুলও জিও নিউজকে বলেনি, জিও নিউজও এমন কোনো মন্তব্যমূলক রিপোর্ট প্রকাশ করেনি।

সাইমন ডুল আসলে কী বলেছিলেন?

মূলত পুরো বিষয়টা নিয়ে খোঁজ নিয়েছে জিও নিউজ। ইংল্যান্ড ভিত্তিক এ ক্রিকেট রিপোর্টার, সাজ সাদিক- যিনি এ নিয়ে সাইমন ডুল-এর সঙ্গে কথা বলেছেন। জানতে চেয়েছেন, তিনি এমন কোনো মন্তব্য করেছেন কি না। কিংবা এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন কি না।

Just spoke with Simon Doull. He denies reports quoting him as saying he was not allowed to go out in Pakistan as Babar Azam fans were waiting for him and that he stayed in Pakistan without food for many days. He says that he absolutely loved his time in Pakistan #Cricket