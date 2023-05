বাংলাদেশ নারী ক্রিকেটারকে অশালীন মন্তব্য, তোপের মুখে ধারাভাষ্যকার

কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চলাকালীন বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটারকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করেন এক ধারাভাষ্যকার।

যার জের ধরে সেই ধারাভাষ্যকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন সমর্থকরা। তুমুল সমালোচনা শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে। এমনকি তাকে ধারাভাষ্য থেকে নিষিদ্ধ করারও দাবি উঠেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার নারী ক্রিকেট দলের মধ্যে একমাত্র টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজে। শ্রীলঙ্কার ইনিংসের ১৩তম ওভারে বল করছিলেন বাংলাদেশের স্পিনার নাহিদা আখতার। তার তৃতীয় বলে ‘নো’ ডাকেন আম্পায়ার।

From today’s T20 international. “It’s a no-ball as well. Now this is unpardonable on two counts. One, a spinner. Second thing, a lady. A women’s cricketer. I don’t think they have big strides.” #SAvBAN pic.twitter.com/9KXIuLsou0