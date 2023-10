বলা হলো টিকিট নেই, অথচ উদ্বোধনী ম্যাচেই গ্যালারি ফাঁকা!

বহুল প্রতীক্ষিত বিশ্বকাপের আসর মাঠে গড়ালো অবশেষে। হলো না কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ভারতে এই বিশ্বকাপ ঘিরে যতটা উত্তেজনা থাকার কথা, উদ্বোধনী ম্যাচে ততটা দেখা গেলো না গ্যালারিতে।

গ্যালারিতে যে দর্শকই হয়নি! বিশ্বকাপের প্রথম দিনই এমন চিত্র দেখে হতাশ ক্রিকেট বিশ্ব। ভারতে বিশ্বকাপের আয়োজন কতটা সফল হবে, সেই প্রশ্নটাও উঠে গেলো প্রথম দিনই।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম। যার দর্শক ধারণক্ষমতা ১ লাখ ৩০ হাজার। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে গত বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড আর নিউজিল্যান্ড। তারপরও এমন দর্শক খরা!

অথচ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) দাবি করেছিল, এই ম্যাচের সব টিকিট 'সোল্ড আউট' হয়ে গেছে। তাহলে মাঠে দর্শক কোথায়!

Empty stadium and lack of interest. They were asking this for Asia Cup lekin yeh toh World Cup hay

If this was IPL's opening match toh stadium full hota. Why did you host this match in Ahmedabad then? Kya mila is se? #CricketWorldCup2023 #CWC23pic.twitter.com/A8UZgeVRvs