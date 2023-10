ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বলে কথা। মাঠে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াই; বাইরে নিরাপত্তারক্ষীদের আনাগোনাায় বিরাজ করছিল থমথমে অবস্থা। আহমেদাবাদের এই ম্যাচে মাঠের চেয়ে যেন গ্যালারিতেই দেখা গেছে বেশি উত্তেজনা।

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে দর্শক আসন সংখ্যা ১ লাখ ৩০ হাজারের ওপরে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখার জন্য পুরো স্টেডিয়ামে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

ম্যাচ চলাকালীন দর্শক পূর্ণ গ্যালারিতে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যার ভিডিও ফুটেজ আবার ভাইরাল হয়। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, গ্যালারিতে এক নারী পুলিশ সদস্যের সঙ্গে একজন পুরুষ দর্শকের কোনো একটি বিষয়ে বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। পরে তা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। এমন দৃশ্য দেখে উইকেট থেকে চোখ সরিয়ে গ্যালারিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন অনেক ক্রিকেটপ্রেমী।

Fight between police officer and audience during ind vs pak match pic.twitter.com/jp0742HqzW