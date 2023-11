রিভিউ নিতে তাসকিনের দ্বারস্থ রিজওয়ান! (ভিডিও)

কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭ উইকেটে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের। আগের ম্যাচগুলোর মতোই এই ম্যাচেও বাংলাদেশের ব্যাটাররা একদমই ভালো করতে পারেননি।

টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শাহিন আফ্রিদি-ওয়াসিমদের তোপে ২০৪ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। এদিন বাংলাদেশের ইনিংস চলাকালীন মজাদার একটি মুহূর্ত সবার নজর কাড়ে।

ইনিংসের ৪৩তম ওভারে বল করতে এসেছিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তার প্রথম বলটি ছেড়ে খেলতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশ দলের লোয়ার অর্ডার ব্যাটার তাসকিন আহমেদ। কিন্তু ব্যাটে-বলে সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ হন তাসকিন। বলটি তার প্যাডে স্পর্শ করে উইকেটরক্ষক মোহাম্মদ রিজওয়ানের গ্লাভসে চলে যায়।

তাৎক্ষণিকভাবে রিজওয়ান ও শাহিন আফ্রিদি আম্পায়ারের কাছে ক্যাচ আউটের জন্য বড় আবেদন করেন। কিন্তু আম্পায়ার তাদের আবেদনে সাড়া দেননি। পরে রিভিউ নেওয়ার আগে অধিনায়ক বাবর আজমের সাথে পরামর্শ করেন তারা।

No way Rizwan asking the batsman if he is out or not#PAKvsBAN #ShaheenAfridi pic.twitter.com/M3h8dJA7OA