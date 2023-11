ডিআরএস নিয়ে ভারতের জালিয়াতি, অভিযোগ সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেমে (ডিআরএস) গোলমাল তৈরির অভিযোগ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার হাসান রাজা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে ভারতীয় দলকে কোন ধরনের বল দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে (আইসিসি) সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে বলেছেন তিনি।

গতকাল রোববার (৫ নভেম্বর) ভারতের দেওয়া ৩২৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮৩ রানে অলআউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংসের ১৪তম ওভারের প্রথম বলে স্পিনার রবিন্দ্র জাদেজার বলে লেগ বিফোর (এলবিডব্লু) আউট হন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার রাসি ফন ডার ডুসেন।

ডুসেনের প্যাডে বলে লাগলেও শুরুতে আম্পায়ার আউট দেননি। পরে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে রিভিউ নেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ডিআরএসে দেখা যায়, বল লেগ স্ট্যাম্পের মাঝামাঝিতে আঘাত করছে। আর এই ডিআরএস নিয়েই জালিয়ৈতির অভিযোগ এনেছেন হাসান রাজা।

পাকিস্তানের টিভি চ্যানেল এবিএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজা বলেন, এবারের বিশ্বকাপে ভারতের সাফল্যের মূল কারণ ডিআরএস নিয়ে জালিয়তি। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি ফন ডার ডুসেনের আউটের কথা উল্লেখ করেন।

Hasan Raza Raises Questions on Indian Victory!

1 :- DRS was manipulated by BCCI with help of Broadcasters

2:- DRS was also Manipulated in 2011 when Sachin Tendulkar was playing Against Saeed Ajmal.

3:- Why Indian Team is Playing Outclass in every worldcup Event Happened in India.… pic.twitter.com/ieIJGy0cqH