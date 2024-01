বিপিএলে থেকেই নতুন বিয়ের খবর দিলেন শোয়েব মালিক

সানিয়া মির্জার সঙ্গে ডিভোর্সের জল্পনা-কল্পনার মধ্যে নতুন বিয়ের খবর দিলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার শোয়েব মালিক।

বিপিএলে ফরচুন বরিশালের হয়ে মাঠে নামার কয়েক ঘণ্টা আগে ইনস্টাগ্রামে নতুন বিয়ের খবর জানিয়ে রীতিমতো ভক্তদের চোখ কপালে তুলেছেন তিনি। পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেছেন ৪১ বছর বয়সী বর্ষীয়ান এই অলরাউন্ডার।

এর আগে ২০১০ সালে টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তাদের ঘরে একটি ছেলে সন্তানও রয়েছে। গুঞ্জন আছে, সানিয়ার আগে আয়েশা সিদ্দিকিকে বিয়ে করেছিলেন শোয়েব। ২০১০ সালের ৭ এপ্রিল তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শোয়েবের নতুন জীবনসঙ্গী সানা জাভেদের এটি দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে গায়ক উমায়ের জসওয়ালকে বিয়ে করেছিলেন সানা। দুই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনাড়ম্বরপূর্ণ সেই বিয়ের আসর বসেছিল করাচিতে।

- Alhamdullilah



"And We created you in pairs" وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا pic.twitter.com/nPzKYYvTcV