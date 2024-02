সঙ্গী হিসেবে কাকে স্বপ্নে দেখেন, জানালেন বাবর

বর্তমান ক্রিকেটবিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় নাম বাবর আজম। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে আরও বড় হতে চান পাকিস্তানি তারকা। তাই নিজের দক্ষতা বাড়াতে বাবর অনুসরণ করেন ক্রিকেটের সাবেক বড় তারকাদের।

সম্প্রতি ভক্তদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক আন্তক্রিয়ায় যুক্ত হন বাবর। সেখানে নিজের বেশকিছু আবেগঘন মুহূর্তের কথা স্মরণ করেন তিনি। প্রথমে বাবর তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে অভিষেকের সময়কে মনে করেন। অধিনায়ক হওয়ার মুহূর্তকেও তার ক্যারিয়ারের অন্যতম আবেগময় বলে জানান। একই সঙ্গে বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের কাছে হেরে যাওয়ার বাবরের কাছে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক মুহূর্ত।

Babar Azam : Steve smith has best cover drive besides him Unreal Owning of Chokli Sons #AskBabar #BabarAzam #King pic.twitter.com/eGTBPxAOs6

আলাপ চলাকালে এক ভক্ত বাবরের কাছে জানতে চান, কার সঙ্গে ব্যাট করার স্বপ্ন দেখেন বাবর। অর্থ্যাৎ কাকে ব্যাটিং সঙ্গী হিসেবে চান বাবর। সোজা-সাপ্টা উত্তর দিলেন পাক ক্রিকেটারের। জানালেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এবিডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে ব্যাট করতে চান তিনি।

বাবর বলেন, ‘এবি ডি ভিলিয়ার্স সবসময়ই আমার স্বপ্নের ব্যাটিং সঙ্গী। আমি তার বিপক্ষে খেলেছি কিন্তু তার সঙ্গে খেলতে পারি নি।’

Would have loved to bat with u too my man@babarazam258