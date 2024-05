হলুদ থেকে সবুজ: অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জার্সি উন্মোচন

নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের বিশ্বকাপ জার্সিতে রেখেছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া। এবার বিশ্বকাপ জার্সি প্রকাশ করলো আরেক শক্তিশালী দেশ অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক মিচেল মার্শ বিশ্বকাপের নতুন জার্সি পরে পোজ দিলেন। এই জার্সির ডিজাইন প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে নানা আলোচনা।

গত বছরই ভারতের মাটিতে স্বাগতিক ভারতকে হারিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তার আগে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও ভারতকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে তারা। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে, একই সঙ্গে তিন ফরম্যাটে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে মরিয়া ব্যাগি গ্রিনসরা।

