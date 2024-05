চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে না রাখায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কঠোর সমালোচনা করেছেন দেশটির সাবেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার কৃষ্ণামাচারি শ্রীকান্ত। পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্তের কারণেই স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন গায়কোয়াড়, এমনিই দাবি করছেন সাবেক এই ক্রিকেটার।

শ্রীকান্ত মনে করছেন, কোনো ফরম্যাটে ফর্মে না থেকেও স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন শুবমান গিল। অথচ চলতিা আইপিএলে দারুণ খেলেও স্কোয়াডে জায়গা পাননি গায়কোয়াড়। আর এটি সম্ভব হয়েছে পক্ষপাতিত্বের কারণেই।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত বলেন, ‘শুবমান গিল ফর্মে নেই। কিন্তু কেন তাকে দলে নেওয়া হল। কোন সন্দেহ নেই যে, রুতুরাজ গায়কওয়াড় এই জায়গায় বেশি যোগ্য। সে ১৭ ইনিংসে ৫০০'শর বেশি রান করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও সেঞ্চুরি করেছিল। নির্বাচকদের পছন্দ শুবমান গিল। সে ব্যর্থ হলেও সুযোগ পায়। টেস্ট, ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টিতে ব্যর্থ হলেও সে জায়গা খুঁজে পায়। নির্বাচনের (ক্রিকেটার) ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব অনেক বেশি। পুরো পক্ষপাতিত্ব করেই দল নির্বাচন করা হয়েছে।’

“Gill playing ahead of Rutu baffles me. Be is out of form and Rutu has had a better t20i career than gill. Gill will keep failing and he ll keep getting chances, he has favouritism of the selectors, this is just too much of favouritism” Krishnamachari Srikanth in his YT vid pic.twitter.com/PJmeiihxVx