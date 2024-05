‘বাবর টানা ৩ ছক্কা হাঁকাতে পারলে ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করে দেবো’

র্ব্তমান ক্রিকেটবিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা বাবর আজম, এই দাবি ক্রিকেটঅনুরাগী মানেই মেনে নেবেন। বাবরের কভার ড্রাইভ দেখার জন্য তো অনেক ক্রিকেটভক্ত অপেক্ষায় থাকেন, কখন মাঠে নামবেন এই পাকিস্তানি ক্রিকেটার।

কিন্তু বাবরের সমালোচনাও এমনভাবে করা যায়, তা হয়তো অনেক ভক্তকেই অবাক করবে। পাকিস্তানি জাতীয় দলের এই অধিনায়কের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন তারই অগ্রজ বাসিত আলি।

বাসিতের মতে, বাবর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য একেবারেই উপযুক্ত নন। টি-টোয়েন্টি মানেই তো চার-ছক্কা, আর সেখানেই বাবরকে দুর্বল মনে করেন এই সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার। চার তো নয়, ছক্কা হাঁকানোতেই বাবরকে অক্ষম বলে মনে করেন তিনি।

বাসিত মনে করছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাবর ভালো কোনো দলের বিপক্ষে টানা তিনটি ছক্কা হাঁকাতে পারবেন না। বড়জোর যুক্তরাষ্ট্র বা আয়ারল্যান্ডের মতো দলের বিপক্ষে ছক্কা হাঁকাতে পারবেন বাবর।

শুধু সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি বাসিত। বাবরকে কটূক্তি করতে বড় এক চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দেন তিনি। বাসিত চ্যালেঞ্জে উল্লেখ করেন, বাবর যদি কোনো ভালো দলের ব্পিক্ষে টানা তিনটি ছক্কা হাঁকাতে পারেন, তাহলে তিনি নিজের ইউটিউব চ্যানেল ডিলেট করে দেবেন।

