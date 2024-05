নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবে বাংলাদেশ

আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবে বাংলাদেশ। এই সফরে থাকছে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এছাড়া ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে টাইগাররা। আইসিসি ভবিষ্যত সফরসূচি (এফটিপি) অনুসারে গতকাল শুক্রবার এই সূচি প্রকাশ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড (সিডব্লিউআই)।

টেস্ট সিরিজ দিয়ে সফর শুরু করবে বাংলাদেশ। ২২ নভেম্বর অ্যান্টিগুয়ায় প্রথম টেস্ট ম্যাচে মাঠে নামবে দুই দল। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি শুরু হবে জ্যামাইকায়, ৩০ নভেম্বর। এই সিরিজ শুরু করার আগে একটি বাংলাদেশ একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বলেও জানিয়েছে ক্রিনইনফো।

