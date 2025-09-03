নেপালে হামজাকে মিস করবেন জামাল ভূঁইয়ারা
দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে আজ (বুধবার) সন্ধ্যায় নেপাল যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। দুপুরে ছিল ফ্লাইট। বিলম্ব হয়ে এখন ফ্লাইট ছাড়ার নতুন সময় সন্ধ্যা ৭টা।
দেশটির রাজধানী কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে। এই সফরে বাংলাদেশ পাচ্ছে না তিন প্রবাসী তারকা ফুটবলার ইংল্যান্ডের হামজা দেওয়ান চৌধুরী, কানাডার শামিত সোম ও ইতালির ফাহামিদুল ইসলামকে।
হামজা দেওয়ান চৌধুরী নেস্টার সিটির ম্যাচ খেলার সময় ছোট পেয়েছেন বলে তাকে ছাড়েনি ক্লাব। ক্লাবের ব্যস্ততায় আসতে পারেননি শমিত সোম। ফাহামিদুল আছেন ভিয়েতনামে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সঙ্গে।
বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া এই খেলোয়াড়দের মিস করার কথা জানিয়েছেন। জামাল ভূঁইয়া এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম দুই ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি। সে জন্য নিজের মন খারাপ লাগার কথাও খোলামেলা আলোচনা করেছেন ডেনমার্ক প্রবাসী এই মিডফিল্ডার।
জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘আমার খারাপ লাগছে, এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দুইটা ম্যাচে খেলি নাই। সর্বশেষ ম্যাচ ভুটানের সঙ্গে খেলছি এবং সেই ম্যাচে আমরা জিতেছি। এটা অবশ্যই কোচের সিদ্ধান্ত; কে খেলবেন, কে খেলবেন না। তবে আমি খেলতে চাই, সব ম্যাচ খেলতে চাই। নেপালে বিপক্ষে মাঠে নামতে পারলে সেরাটা দেবো।’
হামজাসহ তারকাদের না পাওয়া প্রসঙ্গে জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘অবশ্যই পাঁচ-ছয় জন খেলোয়াড় না থাকায় আমরা তাদের মিস করবো। বিশেষ করে হামজাকে। আসলে গতকালও তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওর একটা ছোটো ইনজুরি হয়েছে। তবে বলেছেন এটা সিরিয়াস কোনো ইনজুরি না। আমাকে বলেছে হংকং ম্যাচে আসবেন।’
নেপালকে শক্তিশালী দল উল্লেখ করলেও জেতার প্রত্যাশা জামাল ভূঁইয়ার। বলেন, ‘জয় সম্ভব। আমার দিক থেকে বিশ্বাস করি। যদিও আমরা জানি নেপাল একটা ভালো দল।’
আরআই/এমএইচ/এমএস