কাঠমান্ডুতে সহিংসতা, অনিশ্চিত বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ
নেপালে জেন জি আন্দোলনে পুলিশ-বিক্ষোভকারী সংঘর্ষের পর সেখান কারফিউ জারি করা হয়েছে। সংঘর্ষে অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এখন নেপালের কাঠমান্ডুতে। স্বাগতিক দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ হওয়ার কথা মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। তবে কাঠমান্ডুর এই অস্থিরতার কারণে দ্বিতীয় ম্যাচটি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
সোমবার বিকেলে বাংলাদেশ দলের অনুশীলন করার কথা ছিল। অনুশীলন বাতিল করে দিয়েছে অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আনফা)। বাংলাদেশ দল হোটেলেই ইনডোর সেশন করেছে।
দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথমটিতে বাংলাদেশ গোলশূন্য ড্র করেছে নেপালের বিপক্ষে। আগামী অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ আছে বাংলাদেশের। সেই ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে নেপালে এই প্রীতি সিরিজ।
আরআই/আইএইচএস