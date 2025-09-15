ভ্যালেন্সিয়ার জালে বার্সেলোনার ৬ গোল

ভ্যালেন্সিয়ার জালে বার্সেলোনার ৬ গোল
লা লিগায় দুর্দান্ত ফর্মে ফিরলো বার্সেলোনা। ভ্যালেন্সিয়াকে ৬-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন ফেরমিন লোপেজ, রাফিনহা ও রবার্ট লেওয়ানডস্কি।
এই ম্যাচে বিশেষভাবে আলোচনায় ছিলেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ড। গোল না পেলেও লা লিগায় নিজের প্রথম অ্যাসিস্টে উদযাপনের উপলক্ষ্য পান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে আসা এই তারকা।
বিরতির পর বদলি হিসেবে নামা রাফিনহার প্রথম গোলটি (স্কোর ২-০) এসেছে রাশফোর্ডের দারুণ এক বাঁদিকের ক্রস থেকে।
বার্সার হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো শুরুর একাদশে নামেন রাশফোর্ড। ৬৭ মিনিট মাঠে ছিলেন এবং প্রাণবন্ত পারফরম্যান্সে দুটি প্রচেষ্টা করলেও টার্গেটে রাখতে পারেননি।
লোপেজ প্রথমে ফেরান তোরেসের পাস থেকে গোল করেন এবং পরে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন। এরপর রাফিনহা দলের চতুর্থ গোলটি করেন।
দানি অলমোর পাস থেকে গোল করে ৭৬ মিনিটে ব্যবধান ৫-০ করেন বদলি হিসেবে নামা লেওয়ানডস্কি। দশ মিনিট পরে চিপ শটে বার্সাকে ষষ্ঠ গোল এনে দেন পোলিশ স্ট্রাইকার।
বার্সেলোনা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারতো। রাশফোর্ডের ক্রস থেকে তোরেসের একটি শট পোস্টে লেগে ফিরেছিল।
এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ হাজার আসনবিশিষ্ট ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে, যেখানে সাধারণত বার্সার বি দল খেলে। কারণ ন্যু ক্যাম্প বর্তমানে সংস্কার চলছে।
এমএমআর