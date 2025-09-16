জমজমাট চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু আজ, কে কার মুখোমুখি

জমজমাট চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু আজ, কে কার মুখোমুখি
নতুন ফরম্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আয়োজনে গত মৌসুমে দলগুলোর লড়াইয়ে দেখা গেছে টানটান উত্তেজনা। নতুন চ্যাম্পিয়নও পেয়েছে টুর্নামেন্টটি।
ইউরোপের সেরা ক্লাবগুলোকে নিয়ে আবারও শুরু হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নতুন আসরে আজ ছয়টি ম্যাচ। বড় দলগুলোর মধ্যে আজ খেলা আছে আর্সেনাল, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড আর টটেনহ্যাম হটস্পারের।
গতবারের ফাইনালে ফরাসি ক্লাব পিএসজি ইতালির ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে ফাইনালে সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ড এটিই। অথচ গ্রুপপর্বেই বিদায় নেওয়ার ঝুঁকিতে ছিল এই পিএসজি। এবারও কি তেমন রোমাঞ্চ দেখা যাবে?
পুরোনো আট গ্রুপের প্রথম পর্বের বদলে উয়েফা ৩৬ দলের লিগ পর্ব চালু করেছে। প্রতিটি প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ঘরে-বাইরে দুটি ম্যাচের বদলে এখন আটটি ভিন্ন দলের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলতে হয়। ড্রয়ে র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে দলগুলোকে চারটি পটে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দল প্রতিটি পট থেকে দুটি দলকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পায়।
একটিই পয়েন্ট তালিকা। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ আট দল সরাসরি উঠবে শেষ ষোলোতে। ৯ থেকে ২৪ নম্বর দলগুলোর মধ্যে প্লে-অফ শেষে আরও আটটি দল উঠবে শেষ ষোলোতে।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ আর্সেনাল লড়বে বিলবাওয়ের বিপক্ষে, রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ মার্শেই। আছে জুভেন্টাস-ডর্টমুন্ড হাইভোল্টেজ লড়াই। টটেহ্যাম হটস্পারের প্রতিপক্ষ আজ ভিয়ারিয়াল।
এছাড়া আজই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিষেক হচ্ছে বেলজিয়ান ক্লাব ইউনিয়ন সেঁ-জিলোয়াসের। অভিষেক ম্যাচে দলটির প্রতিপক্ষ ডাচ ক্লাব পিএসভি আইন্দহফেন।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজকের ম্যাচ
বিলবাও-আর্সেনাল (রাত ১০টা ৪৫ মিনিট)
পিএসভি-সেঁ জিলোয়াস (রাত ১০টা ৪৫ মিনিট)
রিয়াল মাদ্রিদ-মার্শেই (রাত ১টা)
জুভেন্টাস-ডর্টমুন্ড (রাত ১টা)
টটেনহাম-ভিয়ারিয়াল (রাত ১টা)
বেনফিকা-কারাবাগ (রাত ১টা)
