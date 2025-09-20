ফুটসাল এশিয়ান কাপ বাছাই
বাংলাদেশের জালে ১২ গোল দিল ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইরান
আন্তর্জাতিক ফুটসালে অভিষেক ম্যাচে বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। শনিবার মালয়েশিয়ায় ফুটসাল এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে বাংলাদেশকে ১২ গোল দিয়েছে এশিয়ার ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইরান।
বাংলাদেশ খেলছে ‘জি’ গ্রুপে। অন্য দুই প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও স্বাগতিক মালয়েশিয়া। ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচ আরব আমিরাতের বিপক্ষে ২৪ সেপ্টেম্বর।
ফুটসালের অভিষেক আসরের জন্য বাফুফে জাতীয় দলের দায়িত্ব দিয়েছেন ইরানের কোচের ওপর। কোচের নিজের দেশের বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচ খেললো লাল-সবুজ জার্সিধারী ছেলেরা।
বাছাই পর্ব হচ্ছে ৮ গ্রুপে ভাগ হয়ে। গ্রুপসেরারা ৮ দল ও সেরা ৭ রানার্সআপ দল উঠবে উঠবে চূড়ান্ত পর্বে। স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়া খেলবে সরাসারি। আগামী বছর ২৭ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ইন্দোনেশিয়ায় বসবে ফুটসাল এশিয়ান কাপ।
আরআই/আইএইচএস/