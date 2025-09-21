ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মহারণ, মুখোমুখি আর্সেনাল-ম্যানসিটি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মহারণ, মুখোমুখি আর্সেনাল-ম্যানসিটি
প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম সেরা ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে আজ? যেখানেস এমিরেটস স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি! দুই দলই ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় (উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ) দারুণ জয় নিয়ে ফিরছে। মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল স্পেনে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে হারিয়ে এসেছে, অন্যদিকে গার্দিওলার সিটি ঘরের মাঠে ন্যাপোলিকে হারিয়েছে।
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনাল এ মৌসুমে শক্তিশালী সূচনা করেছে। চার ম্যাচে তিন জয় নিয়ে তারা টেবিলে লিভারপুলের ঠিক নিচে (দ্বিতীয় স্থানে) অবস্থান করছে। অন্যদিকে ম্যানসিটি শুরুর ধাক্কা সামলে এখন আবার দাপট দেখাতে শুরু করেছে। ন্যাপোলির বিপক্ষে ম্যাচের আগেই ম্যানইউকে তারা হারিয়েছে ৩-০ গোলে। এই ম্যাচটিকে তাই মৌসুমের শুরুতেই শিরোপা লড়াইয়ের টোন সেট করে দেওয়ার মতো দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সুতরাং সবার নজর এখন আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটির হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে। শুধু দুই শীর্ষ দলের মুখোমুখি লড়াই নয়, এটি মূলত দুই কোচ মিকেল আর্তেতা ও পেপ গার্দিওলার কৌশলগত দ্বন্দ্বেরও মঞ্চ। শিষ্য বনাম গুরু— এই ম্যাচে কার হাতে থাকবে শ্রেষ্ঠত্ব, সেটিই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশ সময় রান ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি।
আর্সেনালের অবস্থা
মিকেল আর্তেতা স্কোয়াড রোটেশনের চাপে আছেন। বিলবাও ম্যাচে বদলি হিসেবে নেমে ভালো খেলা গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ও লিয়ান্দ্রো ত্রোসার্ড এবার শুরুর একাদশে সুযোগ পেতে পারেন। বুকায়ো সাকা এখনো চোটের কারণে দলের বাইরে। যে কারণে ডান প্রান্তে নোনি মাদুয়েকে আবারও সেরা একাদশে থাকার সম্ভাবনা বেশি।
অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড কাঁধের চোটে অনিশ্চিত, সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের জন্য বাইরে আছেন গ্যাব্রিয়েল হেসুস ও কাই হাভার্টজ। নতুন সাইনিং এবেরেচি এজে ইউরোপে খারাপ খেলায় বেঞ্চে চলে যেতে পারেন, যা আক্রমণভাগ ও মিডফিল্ডে আর্তেতাকে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে।
ম্যানসিটির অবস্থা
পেপ গার্দিওলা দলে ফেরাতে পারেন ডিফেন্ডার জন স্টোনসকে, যিনি চোট থেকে ফিরছেন। তবে নতুন সাইনিং রায়ান চেরকি ও ওমার মারমুশ এখনো ইনজুরিতে ভুগছেন। রায়ান আইত-নুরি ও সাইডলাইনে।
এতে করে কিশোর নিকো ও’রেইলি আবারও বাম-ডিফেন্সে খেলার সম্ভাবনা বেশি। আক্রমণে ভরসা সেই পুরনো জুটি— আরলিং হালান্ড ও ফিল ফোডেন। ইতিমধ্যেই লিগে ৬ গোল করেছেন হালান্ড, আর আর্সেনালের বিপক্ষে আবারও জালের দেখা পেতে মুখিয়ে আছেন তিনি।
কৌশলগত লড়াই: আর্তেতা বনাম গার্দিওলা
আর্তেতার আর্সেনাল গড়ে উঠেছে দ্রুত পাস, আক্রমণাত্মক মুভমেন্ট ও হাই প্রেসের ভিত্তিতে। তার হাতে দলে এসেছে নতুন উদ্যম, যা প্রতিপক্ষকে চাপে রাখছে। অন্যদিকে গার্দিওলার সিটি পরিচিত পজিশন-ভিত্তিক ফুটবলের জন্য। বল দখলে রেখে জটিল পাস বিনিময়ে ফাঁকা জায়গা তৈরি করাই তার মূল দর্শন। উভয়ে একে অপরের কৌশল ভালোভাবেই জানেন, যা ম্যাচটিকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলবে।
গত কয়েক মৌসুমে মুখোমুখি লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল ম্যানচেস্টার সিটি। তবে আর্তেতার অধীনে আর্সেনালের উন্নতি স্পষ্ট। দুই দলই সম্প্রতি দারুণ ফর্মে রয়েছে, যা ম্যাচটিকে সমানে সমান করে তুলেছে।
আইএইচএস/