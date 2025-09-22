  2. খেলাধুলা

চীনে এবার শ্রীলঙ্কার জালে ৮ গোল বাংলাদেশের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:০৩ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উপলক্ষ্যে বাফুফের এলিট একাডেমির কিশোররা চীন সফরে গেছে। দেশটির লিজাংয়ে হচ্ছে তিয়ানইউ লিওফাং টুর্নামেন্ট। বাফুফে একাডেমি দলটি দুর্দান্ত খেলছে সেখানে।

প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ৪-০ গোলে হারিয়েছিল সেনইয়াং অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে। সোমবার সকালে দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে।

একদিন আগে কলম্বোয় সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ২৪ ঘণ্টা না যেতেই এবার চীনের মাটিতে আরেকটি প্রতিযোগিতায় শ্রীলঙ্কার জালে ৮ গোল দিলো বাংলাদেশের কিশোররা।

৮০ মিনিটের ম্যাচে দুই অর্ধে চারটি করে গোল করেছে বাফুফে একাডেমি। প্রথমার্ধে গোল করেছেন নাইম, তাহসান, রনি ও হেদায়েত এবং দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করেছেন মেহেদী। অন্য দুই গোল স্বপন ও তাহসানের। বাফুফে একাডেমি দল আগামীকাল চীনের স্থানীয় ইউহানের সঙ্গে খেলবে।

