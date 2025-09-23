  2. খেলাধুলা

ব্যালন ডি’অর

বর্ষসেরা কোচ এনরিকে, ইয়ামালও জিতলেন পুরস্কার

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪০ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পুরুষদের ব্যালন ডি’অরে মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা ছিল লামিন ইয়ামাল আর উসমান দেম্বেলের মধ্যে। সেই দৌড়ে ইয়ামালকে পেছনে ফেলে ২০২৫ ব্যালন ডি’অর জিতেছেন দেম্বেলে। নারীদের ফুটবলে টানা তৃতীয়বার জিতেছেন স্পেনের আইতানা বোনমাতি।

এদিকে বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি জিতেছেন পিএসজিরই লুইস এনরিকে। নারী বিভাগে জিতেছেন ইংল্যান্ডের কোচ সারিনা ভিগমান।

বর্ষসেরা গোলরক্ষক ইয়াসিন ট্রফি জিতেছেন ম্যানচেস্টার সিটির ইতালিয়ান গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোনারুমা। নারী বিভাগে জিতেছেন চেলসির ইংলিশ গোলরক্ষক হান্না হাম্পটন।

ব্যালন ডি’অর জিততে না পারলেও প্যারিসের আলো ঝলমলে রাতে একটি পুরস্কার ঠিকই হাতে নিয়েছেন বার্সার স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড লামিনে ইয়ামাল। ২১ বছরের কম বয়সী সেরা ফুটবলার হয়েছেন তিনি। নারী বিভাগে এই পুরস্কার জিতেছেন স্পেন ও বার্সেলোনার ভিকি লোপেজ।

বর্ষসেরা ক্লাব হয়েছে পিএসজি, নারী বিভাগে আর্সেনাল। সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতেছেন আর্সেনালের সুইডিশ ফুটবলার ভিক্টর ইয়োরকেরেস, নারী বিভাগে পোল্যান্ড ও বার্সেলোনার এয়া পাজোর।

এক নজরে ব্যালন ডি’অর ২০২৫:

  • বর্ষসেরা ফুটবলার

ব্যালন ডি’অর (পুরুষ): উসমান দেম্বেলে (পিএসজি, ফ্রান্স)
ব্যালন ডি’অর (নারী): আইতানা বোনমাতি (বার্সেলোনা, স্পেন)

  • বর্ষসেরা গোলরক্ষক

ইয়াসিন ট্রফি (পুরুষ): জিয়ানলুইজি দোনারুমা (ম্যানচেস্টার সিটি, ইতালি)
ইয়াসিন ট্রফি (নারী): হান্না হাম্পটন (চেলসি, ইংল্যান্ড)

  • বর্ষসেরা কোচ

ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি (পুরুষ): লুইস এনরিকে (পিএসজি)
ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি (নারী): সারিনা ভিগমান (ইংল্যান্ড)

বর্ষসেরা উদীয়মান ফুটবলার (২১ বছরের নিচে)
কোপা ট্রফি (পুরুষ): লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা)
কোপা ট্রফি (নারী): ভিকি লোপেজ (বার্সেলোনা, স্পেন)

বর্ষসেরা ক্লাব (পুরুষ): পিএসজি
বর্ষসেরা ক্লাব (নারী): আর্সেনাল

  • সর্বাধিক গোলদাতা

জার্ড মুলার ট্রফি (পুরুষ): ভিক্টর ইয়োরকেরেস (আর্সেনাল, সুইডেন)
জার্ড মুলার ট্রফি (নারী): এয়া পাজোর (বার্সেলোনা, পোল্যান্ড)

সক্রেটিস অ্যাওয়ার্ড (দাতব্য কাজে অবদান): জানা ফাউন্ডেশশন।

