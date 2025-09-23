ফেডারেশন কাপ
শুরুতেই হোঁচট খেলো চ্যাম্পিয়ন কিংস
ফেডারেশন কাপ ফুটবল শুরুটা সুখকর হলো না বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের। মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে কিংস ১-১ গোলে ড্র করেছে ফর্টিস এফসির বিপক্ষে। লিড নিয়েও জিততে পারেনি চারদিন আগে চ্যালেঞ্জ কাপের ট্রফি ঘরে তোলা দলটি।
প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকা ম্যাচে ৪৭ মিনিটে লিড নেয় কিংস। ব্রাজিলিয়ান ডরিয়েলটন গোল করলে স্বস্তি ফেরে চ্যাম্পিয়নদের ডাগআউটে। তবে ফর্টিস ম্যাচ ছাড়ে কিংসের কাছ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে।
যদিও ফর্টিস গোলটি পেয়েছে ভাগ্যগুনে। ৮৫ মিনিটে আত্মঘাতি গোল খেয়ে বসে কিংস। ফর্টিসের সাগর গোলমুখে ক্রস নিলে কিংসের রক্ষণের ভুল বোঝাবুঝিতে তারিক কাজি করেন আত্মঘাতি গোল।
ইনজুরি সময়ে আরেকবার কিংসের জালে বল পাঠিয়েছিল ফর্টিস। তবে অফসাইড ছিল বলে বেঁচে গেছে ফেডারেশন কাপের চ্যাম্পিয়নরা। মঙ্গলবার শুরু হওয়া ফেডারেশন কাপ দুই ম্যাচ পরই চলে গেলো লম্বা বিরতিতে। জাতীয় দলের এশিয়ান কাপের ম্যাচের কারণে এক মাস বন্ধ থাকবে ফেডারেশন কাপ। আবার শুরু হবে ২৪ অক্টোবর।
