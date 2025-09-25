হাডার্সফিল্ডকে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে ম্যানসিটি

হাডার্সফিল্ডকে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে ম্যানসিটি
ফিল ফোডেন ও সাভিনহোর গোলে ইংলিশ কারাবাও কাপের তৃতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। হাডার্সফিল্ডকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা।
রোববার প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের বিপক্ষে ড্র করার পর এই ম্যাচে সিটি দলে ৯টি পরিবর্তন আনেন গার্দিওলা। তবে আক্রমণভাগে ফোডেন ছিলেন দারুণ সক্রিয়। ম্যাচের ১৮তম মিনিটে ডিভাইন মুকাসার সঙ্গে এক-দুই করে দারুণ শটে গোল করেন ইংলিশ তারকা।
প্রথমার্ধে বল দখলে প্রায় ৮২ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেও খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি সিটি। হাডার্সফিল্ডের রক্ষণভাগও লড়াই চালিয়ে যায়। বিরতিতে যাওয়ার আগে হাডার্সফিল্ডের অধিনায়ক বেন ওয়াইলস একবার গোলপোস্টের বাইরে শট নেন।
দ্বিতীয়ার্ধেও একই ধাঁচের খেলা চলতে থাকে। সিটির আক্রমণে একের পর এক প্রচেষ্টা এলেও গোল আসছিল না। অবশেষে ৭৪তম মিনিটে ফিল ফোডেনের পাস ধরে বক্সের ভেতর থেকে জোরালো শটে জাল খুঁজে পান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড সাভিনহো।
শেষ দিকে বদলি হিসেবে নেমে দীর্ঘদিন পর ম্যানসিটি জার্সিতে খেলেন কালভিন ফিলিপস। হাডার্সফিল্ডও ম্যাচের শেষ দিকে একবার পোস্টে আঘাত হানে, তবে ব্যবধান কমাতে ব্যর্থ হয়।
আইএইচএস/