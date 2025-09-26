ঘুরে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত জয় বার্সেলোনার

ঘুরে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত জয় বার্সেলোনার
পিছিয়ে পড়া ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতলো বার্সেলোনা। লা লিগায় বৃহস্পতিবার রাতে ওভিয়েদোকে তাদের মাঠে ৩-১ গোলে হারালো হ্যান্সি ফ্লিকের দল।
ওভিয়েদোর ক্লাব কিংবদন্তি সান্তি কাজোরলার বয়স ৪০ বছরেও প্রথম লা লিগা শুরুর ম্যাচকে ঘিরে উৎসবের আবহ ছিল কার্লোস তার্তিয়েরে স্টেডিয়ামে। প্রথমার্ধে গোল পেয়ে স্বপ্নের গল্পের শুরুটা দারুণই হয়েছিল তাদের। তবে শেষ হাসি হেসেছে বার্সেলোনা।
৩৩ মিনিটে বার্সেলোনার গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়ার ভুলে ওভিয়েদো এগিয়ে যায়। কাজোরলার থ্রু বল কেটে নিতে গিয়ে বাইরে এসে ভুল পাস দেন গার্সিয়া, সেই সুযোগে মাঝমাঠ থেকে আলবার্তো রেইনার দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়ায় (১-০)।
তবে বিরতির পর ম্যাচে ফেরে কাতালানরা। ৬২ মিনিটে এরিক গার্সিয়া সমতা ফেরান, এর আগে ফেরান তোরেসের শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে রিবাউন্ড থেকে গোল করেন তিনি। এরপর ৭৬ মিনিটে বদলি হিসেবে নামা ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংয়ের ক্রসে নিখুঁত হেডে জাল খুঁজে নেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি (২-১)। ম্যাচের যোগ করা সময়ে মার্কাস রাশফোর্ডের কর্নার থেকে হেডে ব্যবধান বাড়ান রোনাল্ড আরাউহো (৩-১)।
শেষ পর্যন্ত কাজোরলার ঐতিহাসিক লা লিগা শুরুর ম্যাচে হার নিয়েই মাঠ ছাড়ে ওভিয়েদো। ছয় ম্যাচে মাত্র তিন পয়েন্ট নিয়ে তারা রয়ে গেছে অবনমন অঞ্চলে। অন্যদিকে অপরাজিত বার্সেলোনা শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে দুই পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে।
এমএমআর/এমএস