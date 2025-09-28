হংকং ম্যাচের প্রাথমিক তালিকায় হামজা-শামিতসহ ২৮ জন
হংকংয়ের বিপক্ষে এএফসি এশিয়া কাপ বাছাইয়ের দুই ম্যাচ সামনে রেখে জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ হেভিয়ার ক্যাবরেরা ২৮ জনকে ক্যাম্পে ডেকেছেন। আগামীকাল সোমবার অনুশীলন শুরু হবে।
আগেই জানা, এই দুই ম্যাচ খেলার জন্য আসছেন দলের দুই সেরা তারকা হামজা চৌধুরী ও শামিত সোম। থাকবেন ইতালি প্রবাসী ফাহামিদুল ইসলামও।
হামজা চৌধুরী ও শামিত সোমকে রেখেই ঘোষণা করা হয়েছে হংকং ম্যাচের প্রাথমিক দল। হামজা আসবেন ৬ অক্টোবর, ৭ অক্টোবর আসবেন শামিত সোম।
আগামী ৯ অক্টোবর ঢাকায় হংকংয়ের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ। ফিরতি ম্যাচ হংকংয়ের মাঠে ১৪ অক্টোবর। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুটি ম্যাচ খেলেছে। শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্রয়ের পর ঢাকায় ২-১ গোলে হেরেছে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।
ক্যাম্পে ডাকা পাওয়া ২৮ খেলোয়াড়
গোলরক্ষক: মিতুল মারমা, মোঃ সুজন হোসেন, মেহেদী হাসান শ্রাবণ।
রক্ষণভাগ: তপু বর্মণ, সাদ উদ্দিন, তারিক রায়হান কাজী, মেহেদী হাসান, রহমত মিয়া, মোঃ শাকিল আহাদ তপু, তাজ উদ্দিন, জায়ান আহমেদ, আব্দুল্লাহ ওমর সজিব।
মধ্যমাঠ: মোঃ হৃদয়, সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানী, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা, মোঃ সোহেল রানা, হামজা চৌধুরী, শামিত সোম।
আক্রমণভাগ: শেখ মোরসালিন, ফাহামেদুল ইসলাম, মোঃ ইব্রাহিম, আল আমিন, মোঃ শাহরিয়ার ইমন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাকিব হোসেন, আরমান ফয়সাল আকাশ, সুমন রেজা।
আরআই/এমএমআর/জেআইএম