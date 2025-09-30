হংকং ম্যাচের অনুশীলনের প্রথম সেশনেই বৃষ্টির বাগড়া

হংকং ম্যাচের অনুশীলনের প্রথম সেশনেই বৃষ্টির বাগড়া
হংকংয়ের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অনুশীলনের প্রথম সেশনেই বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে শুরু হয়েছিল ঘণ্টাখানেক পর। হালকা বৃষ্টির মধ্যে অনুশীলন শুরু হলেও মিনিট পনের পর তুমুল বৃষ্টি আর বজ্রপাতের কারণে খেলোয়ড়াদের নিয়ে মাঠ ত্যাগ করেন হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা।
ক্যাম্পের জন্য ক্যাবরেরার প্রাথমিক তালিকা ছিল ২৮ জনের। সোমবার ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার দিন সেই তালিকায় যোগ হন মোহামেডানের তরুন ডিফেন্ডার জাহিদ হাসান শান্ত। যদিও মোহামেডানের ৬ ফুটবলার ক্যাম্পের প্রথম দিন যোগ দেননি ক্লাব ছাড়েনি বলে। তবে মঙ্গলবার রাতে মোহামেডানের ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা।
ক্যাবরেরা তার দলে আরো একজন যোগ করেছেন। আবাহনীর গোলরক্ষক পাপ্পু হোসেনও ছিলেন প্রথম দিনের অনুশীলনে। এদিন যোগ দিয়েছেন ইতালি প্রবাসী ফুটবলার ফাহামিদুল ইসলামও। সকালে তিনি ঢাকায় এসেছেন।
প্রাথমিক ক্যাম্পের ৩০ ফুটবলারের মধ্যে এখন অপেক্ষা দুই তারকা ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও শামিত সোমের। ৬ অক্টোবর ঢাকায় আসবেন হামজা ও পরের দিন যোগ দেবেন শামিত।
আগামী ৯ অক্টোবর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ও হংকংয়ের ম্যাচটি। ৭ অক্টোবর ঢাকায় আসবে হংকং। দুই দলের ফিরতি ম্যাচ ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ গ্রুপে তৃতীয় স্থানে আছে। সমান পয়েন্ট নিয়ে ভারত চারে। ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সিঙ্গাপুর। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে হংকং।
আরআই/আইএইচএস/