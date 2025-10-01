হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি
অনুশীলনের দ্বিতীয় সেশনেও পুরো দল পাননি ক্যাবরেরা
হংকং চায়নার বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ সামনে রেখে বুধবার বিকেলে দ্বিতীয় দিনের মতো অনুশীলন করেছে জাতীয় ফুটবল দল। মঙ্গলবার রাতে মোহামেডানের ৬ ফুটবলার যোগ দেওয়ার পর ক্যাবরেরার ক্যাম্পে এখন খেলোয়াড় ২৮ জন। অপেক্ষা কেবল হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও শামিত সোমের জন্য। হামজা আসবেন ৬ অক্টোবর, পরের দিন আসবেন শামিত সোম।
মাঠে ২৮ ফুটবলার উপস্থিত থাকলেও ২৩ জন নিয়ে অনুশীলন করেছেন হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। তপু বর্মণ, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আল-আমিনের সামান্য চোট। সমুন রেজা জ্বর থেকে সেরে উঠলেও কোচ তাকে বিশ্রাম দিয়েছেন। জ্বর থেকে সেরে ওঠা মোহামেডানের মেহেদী হাসান মিঠু অবশ্য অনুশীলন করেছে। ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিক কাজীর পায়ে ব্যথা থাকায় তিনি শুধু রানিং করেছেন।
মঙ্গলবার প্রথম সেশনে বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ায় মাত্র মিনিট পনের অনুশীলন করতে পেরেছিল দল। সেই ঘাটতি পুশিয়ে নিতে বুধবার দ্বিতীয় সেশনে পৌনে ২ ঘন্টা অনুশীলন করিয়েছেন কোচ। মাঠ ছোট করে শেষ দিকে ভাগ করে ম্যাচ প্র্যাকটিসও করিয়েছেন।
যে পাঁচজন অনুশীলন করেননি তাদের নিয়ে কি কোন শঙ্কা আছে? ম্যানেজার আমের খান বলেছেন,'কারো চোট গুরুত্বর নয়। ফুটবলে যে কোনো সময় যে কেউ চোটে পড়তে পারেন। অনুশীলনে চোট পেতে পারেন, ম্যাচের আগেও পেতে পারেন। এমন হলে কোচকে সেভাবেই পরিকল্পনা সাজাতে হয়। এই যেমন প্রথম দিনের অনুশীলনেও ব্যাঘাত ঘটেছে বৃষ্টির কারণে। আবহওয়ার ওপর কারো হাত নেই। ঘাটতি যা হয়েছে সেটা পূরণের পরিকল্পনা থাকবে।'
৯ অক্টোবর রাত ৮ টায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও হংকং। দুই দেশের ফিরতি ম্যাচ ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের মাটিতে। এর পর বাংলাদেশের ম্যাচ বাকি থাকবে দুটি। নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে হোম ও আগামী বছর মার্চে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ বাংলাদেশের।
