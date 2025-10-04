দুই ম্যাচ পর জয়ে ফিরলো টটেনহ্যাম

দুই ম্যাচ পর জয়ে ফিরলো টটেনহ্যাম
টটেনহ্যাম হটস্পার আগের দুটি ম্যাচ খেলেছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে উলভারহ্যাম্পটন ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বোদো/গ্লিমটের সঙ্গে ড্র করেছিল তারা। দুই ম্যাচ পর আবারও জয়ে ফিরলো থমান ফ্রাঙ্কের শিষ্যরা।
লিডস ইউনাইটেডের মাঠ অ্যাল্যান্ড রোডে গিয়ে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরে এসেছে টটেনহ্যাম হটস্পার। সে সঙ্গে প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে থমাস ফ্র্যাঙ্কের দল। ৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৪। ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। ঘানার তারকা ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ কুদুস নতুন ক্লাবের জার্সিতে নিজের প্রথম গোল করে হলেন জয়ের নায়ক।
যখনই কোনো আন্তর্জাতিক বিরতিতে যেতো ক্লাবগুলো, তার আগের ম্যাচটিতেইন হার যেন অবধারিত ছিল টটেনহ্যামের জন্য। এভাবে টানা সাতটি ম্যাচ হেরেছিল তারা। অবশেষে আন্তর্জাতিক বিরতিতে যাওয়ার আগে জয় পেলো স্পার্সরা। শেষবার তারা এমন ম্যাচে হেরেছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে উলভসের বিপক্ষে।
লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচের ২৪তম মিনিটে ফরাসি উইঙ্গার ম্যাথিস টেল টটেনহ্যামকে এগিয়ে দেন। কুদুসের পাস থেকে দারুণ এক দৌড়ে বক্সের বাইরে থেকে শক্তিশালী শটে বল জালে পাঠান টেল। তবে জালে জড়ানোর আগে বলটি লিডসের ডিফেন্ডার পাসকাল স্ট্রুইকের গায়ে লেগেছিল।
গোল হজম করার ১০ মিনিট পরই সমতায় ফেরে লিডস। গোলরক্ষক গুগলিয়েলমো ভিকারিও ব্রেনডেন অ্যারনসনের একটি ডিফ্লেক্টেড শট ঠেকালেও রিবাউন্ড থেকে নোয়াহ ওকাফোর গোল করে সমতা ফেরান (১-১)।
বিরতির আগে টটেনহ্যাম আবারও এগিয়ে যেতে পারত, কিন্তু টেলের হেড ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে।
দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই দারুণ লড়াই চলে দু’দলের মধ্যে। ৫৭তম মিনিটে লিডস ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল গুডমুন্ডসনের ভুলের সুযোগ নিয়ে কুদুস বল কেড়ে নেন এবং বাম পায়ে দারুণ এক নিচু শটে গোলরক্ষক কার্ল ডারলোর ডানদিকে বল পাঠান। গোলটি লেগেছিল আবারও স্ট্রুইকের গায়ে, যা বলের দিক পরিবর্তন করে জালে জড়িয়ে দেয় (২-১)।
শেষ দিকে লিডস কয়েকটি সুযোগ পেলেও গোলরক্ষক ভিকারিওর দৃঢ়তায় সমতায় ফিরতে পারেনি তারা।
এ জয়ে টটেনহ্যাম প্রিমিয়ার লিগে টানা তৃতীয়বার অ্যাল্যান্ড রোডে জয় পেল। ফ্র্যাঙ্কের অধীনে এটি ছিল তাদের চতুর্থ প্রিমিয়ার লিগ জয়। অন্যদিকে, লিডস ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে বার্নলির বিপক্ষে পরাজয়ের পর প্রথমবার ঘরের মাঠে হেরেছে।
