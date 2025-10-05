ভিনির জোড়া গোলে জয়ে ফিরলো রিয়াল, এমবাপের চোট নিয়ে দুশ্চিন্তা

ভিনির জোড়া গোলে জয়ে ফিরলো রিয়াল, এমবাপের চোট নিয়ে দুশ্চিন্তা
আগের ম্যাচেই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে ৫-২ গোলের বড় ব্যবধানে হেরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ওই ম্যাচেই থামে জাবি আলোনসোর দলের জয়যাত্রা। অবশেষে ভিয়ারিয়ালকে পেয়ে আবারও জয়ের ধারায় ফিরে এলো তারা।
ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের জোড়া গোল আর কিলিয়ান এমবাপের এক দুর্দান্ত ফিনিশিং এ, শেষ পর্যন্ত ভিয়ারিয়ালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে আবারও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এলো লজ ব্লাঙ্কোজরা।
গোল করলেও চোটে পড়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। ম্যাচের ৮৩তম মিনিটে চোটের কারণে মাঠ ছাড়েন এই ফরাসি তারকা। ৮ ম্যাচ শেষে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ২১। ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে বার্সেলোনা। সেভিয়ার বিপক্ষে আজ ম্যাচ রয়েছে বার্সার। এই ম্যাচ পর হয়তো আবারও বার্সেলোনা শীর্ষে উঠে আসবে। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রইলো ভিয়ারিয়েল।
অ্যাটলেটিকোর কাছে লজ্জাজনক হারের পর এক সপ্তাহের মাথায় জয়টিই ছিল জাবি আলোনসোর দলের জন্য আত্মবিশ্বাস ফেরানোর দারুণ সুযোগ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই দুই পয়েন্টে এগিয়ে গেল রিয়াল।
প্রথমার্ধে ম্যাচটি ছিল বেশ টানটান উত্তেজনায় পূর্ণ। ভিয়ারিয়ালের হয়ে তানি ওলুওয়াসেয়ির শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া, যা না হলে এগিয়ে যেত অতিথিরা। বিরতির পর মাঠে ফিরেই গোলের দেখা পায় মাদ্রিদ। বাঁ-দিক থেকে কেটে এসে ভিনিসিয়ুসের নেওয়া শটটি সান্তি কোমেসানার পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে প্রবেশ করে (৪৭তম মিনিট)।
৬৯ মিনিটে আবারও গোল করেন ভিনিসিয়ুস। রাফা মারিনের ফাউলে পেনাল্টি পেয়ে নিজেই কিক নেন এবং ঠাণ্ডা মাথায় গোলরক্ষক আরনাউ টেনাসকে পরাস্ত করেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড।
এরপর কিছুটা গতি ফেরে ভিয়ারিয়ালের খেলায়। ৭৭তম মিনিটে জর্জ মিকাউতাদজে পোস্টে লেগে বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান কমান (২-১)। কিন্তু মাত্র এক মিনিট পরেই সান্তিয়াগো মোরিনো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন, ফলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় ভিয়ারিয়াল।
এই সুযোগে রিয়াল আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ৮১ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় ব্রাহিম দিয়াজের নিখুঁত পাস থেকে গোল করেন এমবাপে, যিনি টানা নবম ম্যাচে গোল করলেন — যা তার ক্যারিয়ারের সেরা ধারাবাহিকতা।
তবে গোল করার পরই দুর্ভাগ্য। এমবাপে গোড়ালির ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন, বদলি হিসেবে নামেন রদ্রিগো।
শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল মাদ্রিদ। লিগে এটি তাদের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রত্যাবর্তন, তবে এমবাপের ইনজুরি এখন দলটির জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়।
