স্বস্তির জয়ে ঘুরে দাঁড়াল ম্যানইউ

স্বস্তির জয়ে ঘুরে দাঁড়াল ম্যানইউ
অবশেষে স্বস্তির জয় পেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। রোববার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সান্ডারল্যান্ডকে হারিয়ে আন্তর্জাতিক বিরতির আগে কোচ রুবেন আমোরিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনায় কিছুটা হলেও প্রশান্তি আনল দলটি।
এটি ইউনাইটেডের চলতি প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমের মাত্র দ্বিতীয় জয় হলেও দলের পারফরম্যান্স ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত। বিশেষ করে স্লোভেনিয়ান স্ট্রাইকার বেনজামিন সেশকো টানা দ্বিতীয় ম্যাচে গোল করে নজর কেড়েছেন।
ইউনাইটেডের হয়ে ম্যাচের ৮ম মিনিটেই মেসন মাউন্ট দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এর ২৩ মিনিট পর দিয়োগো দালটের লং থ্রো থেকে সান্ডারল্যান্ডের রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে কাছ থেকে গোল করেন সেশকো (২-০)।
নতুন গোলরক্ষক সেনে লামেন্সও অভিষেক ম্যাচে দারুণ খেলেছেন। প্রথমার্ধের শেষ দিকে গ্রানিত জাকার জোরালো শট চমৎকারভাবে রুখে দেন তিনি। এমনকি প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে পেনাল্টির বিপর্যয়ও ঠেকান, যখন ভিএআর দেখে রেফারি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।
প্রথমদিকে সান্ডারল্যান্ডের বার্ট্রান্ড ত্রাওরের সুযোগ নষ্ট করা ছাড়া তেমন কিছুই করতে পারেনি অতিথিরা। আর ইউনাইটেড ক্রমেই খেলার নিয়ন্ত্রণ নেয়। ব্রুনো ফার্নান্দেসের একটি দুর্দান্ত শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে, নচেৎ ব্যবধান আরও বাড়তে পারত।
দ্বিতীয়ার্ধে খেলা কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দু’দলই মাঝমাঠে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকলেও পরিষ্কার সুযোগ তেমন তৈরি হয়নি। শেষ দিকে আমোরিমের নাম ধরে সমর্থকদের স্লোগান শোনা যায়, আর যোগ করা সময়ে লামেন্স দুর্দান্ত সেভে চেমসদিনে তলবিকে গোল থেকে বঞ্চিত করে।
এই জয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে এবং রুবেন আমোরিমের উপর চাপ আপাতত কমেছে— অন্তত আন্তর্জাতিক বিরতি পর্যন্ত।
