একই ম্যাচে দুই রেকর্ড দিয়াজ এবং হ্যারি কেইনের

একই ম্যাচে দুই রেকর্ড দিয়াজ এবং হ্যারি কেইনের
মাত্র ১৫ সেকেন্ডেই গোল! লুইস দিয়াসের এমন ঝড়ো সূচনায় বায়ার্ন মিউনিখ শুরুতেই এগিয়ে যায়, আর এরপর হ্যারি কেইনের রেকর্ডগড়া গোলে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা ৩-০ ব্যবধানে হারায় এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে।
শনিবার রাতে জার্মান বুন্দেসলিগার ম্যাচে এই জয়ে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল টানা ১০ ম্যাচে অপরাজিত থেকে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে নিজেদের জায়গা আরও শক্ত করে। বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ও আরবি লাইপজিগের ১-১ ড্রয়ের সুযোগ নিয়েছে বায়ার্ন, এখন তারা চার পয়েন্টে এগিয়ে। ৬ ম্যাচে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট বায়ার্নের। ১৪ পয়েন্ট বরুশিয়ার।
ম্যাচের শুরুতেই চমক
রেফারির বাঁশি বাজার আগেই কিক-অফ হওয়ায় প্রথমবার থামানো হয় খেলা। পুনরায় শুরুতে মানুয়েল নয়্যার লং বল পাঠান হ্যারি কেইনের দিকে, যিনি মাথা দিয়ে সেটি ফ্লিক করেন সার্জ জিনাব্রির কাছে। জিনাব্রির ক্রসটি ছয়-গজ বক্সে পেয়ে দিয়াজ ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে পাঠান— মাত্র ১৫ সেকেন্ডেই গোল!
কেইনের রেকর্ড ব্রেকিং গোল
২৭ মিনিটে লুইজ দিয়াসের পাস থেকে কেইন দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে নিচু শটে গোল করেন। এটি ছিল তার ৬ ম্যাচে ১১তম গোল, যা বুন্দেসলিগা ইতিহাসে কোনো খেলোয়াড়ের সবচেয়ে দ্রুত ১১ গোলের রেকর্ড। জার্মান বুন্দেসলিগায় শুরুর ৬ ম্যাচেই আর কোনো ফুটবলার টানা প্রতিটি ম্যাচে এবং এতগুলো গোল করতে পারেনি।
ফ্রাঙ্কফুর্ট যদিও ১৬ মিনিটে জ্যাঁ-মাতেও বাহোয়ার শটে গোল পায়, কিন্তু রিতসু ডোয়ানের হাত লাগায় ভিএআর দেখে গোল বাতিল হয়। শেষ দিকে রাফায়েল গুয়েরেইরোর পাস থেকে দিয়াজ দারুণ শটে গোল করে নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করেন এবং দলের ৩-০ ব্যবধান নিশ্চিত করেন।
ম্যাচের শেষ দিকে গোলরক্ষক সান্তোসের সঙ্গে সংঘর্ষে কেইনের ডান গোঁড়ালিতে চোট লাগে। চিকিৎসার পর কিছুক্ষণ খেললেও সতর্কতামূলকভাবে তাকে তুলে নেন কোম্পানি, তার বদলে নামেন নিকোলাস জ্যাকসন।
এই জয়ে বায়ার্ন মিউনিখের মৌসুমের শুরুটা আরও মজবুত হলো — ছয় ম্যাচে ছয় জয়, আর হ্যারি কেইনের ফর্মে রেকর্ড বই নতুন করে লিখছে বাভারিয়ানরা।
আইএইচএস/