হালান্ডের একমাত্র গোলে ম্যানসিটির জয়, গার্দিওলার রেকর্ড

হালান্ডের একমাত্র গোলে ম্যানসিটির জয়, গার্দিওলার রেকর্ড
আরলিং হালান্ডের করা একমাত্র গোলে ব্রেন্টফোর্ডকে কোনোমতে হারালো ম্যানচেস্টার সিটি। প্রিমিয়ার লিগে আগস্টের পর প্রথমবারের মতো অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেলো তারা।
এই জয়ের মাধ্যমে সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা স্পর্শ করেছেন নতুন এক মাইলফলক, লিগে তার নেতৃত্বে ক্লাবের এটি ২৫০তম জয়।
তিনি এই মাইলফলকে পৌঁছেছেন সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে, মাত্র ৩৫৯ ম্যাচ। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের ২৫০ জয় পেতে লেগেছিল ৪০৪ ম্যাচ, আর আর্সেন ওয়েঙ্গারের সেই সংখ্যায় পৌঁছাতে লেগেছিল ৪২৩ ম্যাচ।
রোববার ব্রেন্টফোর্ডের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণ নেয় সিটি। নবম মিনিটে দলের হয়ে গোল করেন হালান্ড। ডিফেন্ডার সেপ ভ্যান ডেন বার্গকে শরীরের জোরে সরিয়ে নিখুঁত শটে বল পাঠান জালে। এই গোলে নরওয়েজিয়ান তার অসাধারণ ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে টানা নয় ম্যাচে গোল করেছেন তিনি।
প্রথমার্ধে ব্রেন্টফোর্ড কিছু সুযোগ পেলেও সিটির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা ছিলেন সতর্ক। বিরতির আগে টিজানি রেইজেন্ডার্সের দারুণ এক ভলিকে ঠেকিয়ে দেন তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধে ব্রেন্টফোর্ড সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে। ইগর থিয়াগোর এক সুযোগ দোন্নারুমা দারুণভাবে রুখে দেন, যদিও সেই সময় সিটির ডিফেন্ডার ইয়োশকো গার্দিওল বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।
মাঝপথে সিটি হারায় তাদের মিডফিল্ড তারকা রদ্রিকে চোটের কারণে, তবে শেষ পর্যন্ত গার্দিওলার দল জয়ের আনন্দ নিয়েই মাঠ ছাড়ে।
এই জয়ে ম্যানচেস্টার সিটি উঠে এসেছে পঞ্চম স্থানে, শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে মাত্র তিন পয়েন্ট পিছিয়ে। অন্যদিকে ব্রেন্টফোর্ড নেমে গেছে ১৬তম স্থানে।
এমএমআর/জেআইএম