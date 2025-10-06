  2. খেলাধুলা

ফার্গুসন-ওয়েঙ্গারকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাতে চান গার্দিওলা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
আরলিং হালান্ডের গোলে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সে সঙ্গে কোচ পেপ গার্দিওলাও প্রিমিয়ার লিগে অনন্য একটি মাইলফলক স্পর্শ করলেন। ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে প্রিমিয়ার লিগে ২৫০তম ম্যাচে জয়ী হলেন তিনি এবং ইতিহাসে সবচেয়ে কম ম্যাচে এই অর্জন করলেন পেপ।

গার্দিওলার এই সাফল্য এসেছে মাত্র ৩৪৯ ম্যাচে, যেখানে কিংবদন্তি স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন ও আর্সেন ওয়েঙ্গার এর জন্য সময় লেগেছিল ৪০০-এর বেশি ম্যাচ।

ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে এই জয়ের পর নিজের দারুণ একটি পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেন গার্দিওলা। ম্যাচ শেষে হাসিমুখে তিনি বলেন, ‘স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন ও আর্সেন ওয়েঙ্গারের পাশে থাকতে পারা বড় সম্মানের। আমি তাদের একসাথে ভালো একটি ডিনারে আমন্ত্রণ জানাবো। প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের অংশ হতে পেরে দারুণ লাগছে। এখন লক্ষ্য ২৫০ জয়ের পর আরও ২৫০ জয়!’

হালান্ডের নতুন মাইলফলক

ম্যাচের ৮ম মিনিটে সিটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন আরলিং হালান্ড। জশকো জিভারডিওলের লং পাসে ব্রেন্টফোর্ডের দুই ডিফেন্ডারকে পাশ কাটিয়ে দুর্দান্ত শটে গোল করেন নরওয়েজিয়ান এই তারকা।

এ গোলের মাধ্যমে হালান্ড প্রিমিয়ার লিগে খেলা সব ভেন্যুর মধ্যে কেবল অ্যানফিল্ড ছাড়া সব স্টেডিয়ামে গোল করেছেন। এটি তার এই মৌসুমে ক্লাব ও দেশের হয়ে ১১ ম্যাচে ১৮তম গোল।

গার্দিওলা বলেন, ‘অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-০ লিড ধরে রাখা সবসময়ই কঠিন। প্রথমার্ধে আমরা দারুণ খেলেছি, আরও গোল করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রেন্টফোর্ড চাপ বাড়াবে এটা জানতাম। কর্নার, ফ্রি-কিক, থ্রো-ইন সব জায়গায় তারা বিপজ্জনক; কিন্তু আমরা ভালোভাবে ম্যাচটা সামলেছি।’

রদ্রির ইনজুরি দুঃসংবাদ

তবে ম্যাচে দুঃসংবাদও আছে সিটির জন্য। মাঝমাঠের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় রদ্রি ২০ মিনিটে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়েন। প্রায় এক বছর আগে এসিএল ইনজুরিতে মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি।

গার্দিওলা জানান, ‘এটা হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যা মনে হচ্ছে, তবে ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি।’

ব্রেন্টফোর্ডের প্রথম ঘরের পরাজয়

ব্রেন্টফোর্ডের জন্য এটি ছিল এই মৌসুমে প্রথম ঘরের মাঠে হার। তাদের কোচ কিথ অ্যান্ড্রুজ বলেন, ‘আমরা দ্বিতীয়ার্ধে সিটির জন্য পরিস্থিতি অস্বস্তিকর করে তুলেছিলাম। খুব বেশি সুযোগ হয়নি; কিন্তু হালান্ডের মতো ফরোয়ার্ডই এমন গোল করতে পারে।’ এই জয়ের মাধ্যমে প্রিমিয়ার লিগে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি সপ্তম স্থানে উঠে এলো।

