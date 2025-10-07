হ্যারি কেইনকে কিনতে চায় ইংলিশ ক্লাবগুলো, জবাবে যা বললেন তিনি

হ্যারি কেইনকে কিনতে চায় ইংলিশ ক্লাবগুলো, জবাবে যা বললেন তিনি
১৪ বছর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কাটিয়েছেন হ্যারি কেইন। তাও মাত্র একটি ক্লাবের হয়ে। টটেনহ্যাম হটস্পার। লম্বা একটি সময় লন্ডনের ক্লাবটিতে কাটিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে ধারে খেলতে গিয়েছেন লেইটন ওরিয়েন্ট, মিলওয়াল, নরউইচ সিটি এবং লেস্টার সিটিতে। এছাড়া আর কোনো বড় ক্লাব কেইনের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি তখন।
ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে খেলেন ২০১৫ সাল থেকে। ২০১৭ সাল থেকে ইংল্যান্ড জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। টটেনহ্যামের হয়ে ২১৩ ম্যাচে ৩১৭টি গোল করেও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বড় কোনো ক্লাবের মন জয় করতে পারেননি কেইন।
অবশেষে ২০২৩ সালে ইংল্যান্ড ছেড়ে কেইন পাড়ি জমান জার্মানিতে, বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেলার জন্য। বায়ার্নের হয়ে খেলা শুরুর পর থেকে একের পর এক গোল করেই যাচ্ছেন কেইন। আক্ষরিক অর্থেই গোল মেশিনে পরিণত হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি বায়ার্নের হয়ে দ্রুততম গোলের সেঞ্চুরিও করেছেন তিনি।
কেইনের একের পর এক গোল করা দেখে এবার ইংলিশ ক্লাবগুলোর টনক নড়েছে। তাদের এখন আগ্রহ, কেইনকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ফিরিয়ে আনা। অনেকেই তার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু হ্যারি কেন জানিয়েছেন, প্রিমিয়ার লিগে ফেরার আগ্রহ এখন আর তার নেই।
বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত ১০ ম্যাচে ১৮ গোল করেছেন। গত সপ্তাহে অক্টোবারফেস্ট উদযাপনের পর সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন কেইন। সেখানে তিনি বলেন, ‘আমি এখন বায়ার্নে সম্পূর্ণভাবে মনোযোগী, সবকিছু এখানেই দিতে চাই।’
৩২ বছর বয়সী কেইনের সঙ্গে বায়ার্নের চুক্তি রয়েছে ২০২৭ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত। তিনি জানান, ক্লাবের সঙ্গে নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনার সুযোগ এলে তিনি সেটি ‘খোলামেলা ও ইতিবাচকভাবে’ বিবেচনা করবেন।
২০২৩ সালের গ্রীষ্মে টটেনহ্যাম হটস্পার ছেড়ে বায়ার্নে যোগ দেন কেইন। তখন ধারণা করা হচ্ছিল, কয়েক বছর জার্মানিতে খেলে আবার ইংল্যান্ডে ফিরে প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করবেন তিনি।
কিন্তু এখন সে ভাবনা বদলে গেছে। কেইন বলেন, ‘আমি যখন প্রথম বায়ার্নে এলাম, তখন ভেবেছিলাম কয়েক বছর পর নিশ্চয়ই প্রিমিয়ার লিগে ফিরব। এখন দুই বছর পর মনে হচ্ছে, সে ইচ্ছা কিছুটা কমে গেছে। তবে কখনও বলব না যে আর ফিরব না। জীবন ও ফুটবলে সুযোগগুলো অনেক সময় হঠাৎই আসে।’
স্পার্সের কোচ থমাস ফ্র্যাঙ্ক সম্প্রতি মন্তব্য করেন যে, তিনি কেইনকে আবার ইংল্যান্ডে দেখতে চান, তবে কেইনের নিজেরই এখন সেই পরিকল্পনা নেই। ৫৭ মিলিয়ন পাউন্ড রিলিজ ক্লজ থাকা এই ফরোয়ার্ড জানিয়েছেন, ‘আমি এখন বায়ার্নে পুরোপুরি মনোযোগী।’
বায়ার্ন মিউনিখও চায় কেনের চুক্তি দীর্ঘায়িত হোক। ক্লাবের ক্রীড়া পরিচালক ক্রিস্টোফ ফ্রয়ুন্ড সম্প্রতি বলেছেন, ‘আমরা সম্ভবত হ্যারি কেইনের ক্যারিয়ারের সেরা সংস্করণ দেখছি।’
বায়ার্নের হয়ে প্রথম মৌসুমেই বুন্দেসলিগা জিতে নিজের প্রথম বড় শিরোপা অর্জন করেছেন কেন। সেই সফলতাই তাকে আরও অনুপ্রাণিত করেছে বলে জানান তিনি।
‘অনেকে ভেবে থাকতে পারে, প্রথম শিরোপা জেতার পর হয়তো আর তেমন আগ্রহ থাকবে না, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে উল্টো হয়েছে। এটি আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করেছে — আরও ভালো হতে, আরও কঠোর অনুশীলন করতে,’ বলেন কেইন।
এ মৌসুমে এরলিং হালান্ড ও কিলিয়ান এমবাপেকে ছাড়িয়ে ইউরোপের শীর্ষ গোলদাতাদের তালিকায় এগিয়ে আছেন তিনি। নিজের ফিটনেস ও জীবনযাপনের বিষয়ে হ্যারি কেইন বলেন, ‘আমি সবসময় স্বাস্থ্যকর খাবার খাই, তবে এখন আরও কঠোর হয়েছি। ম্যাচের পর চিট মিল কমিয়েছি, পরিবারের সঙ্গে বাইরে গেলে আইসক্রিমও আগের মতো খাই না। ছোট ছোট বিষয়েও এখন আরও মনোযোগ দিচ্ছি।’
আইএইচএস/