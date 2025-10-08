ইতিহাস গড়লেন রোনালদো, হলেন বিশ্বের প্রথম বিলিওনিয়ার ফুটবলার

ইতিহাস গড়লেন রোনালদো, হলেন বিশ্বের প্রথম বিলিওনিয়ার ফুটবলার
ফুটবল ইতিহাসে নতুন মাইলফলক গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিলিওনিয়ার হলেন (এক বিলিয়ন ডলারের মালিক) এই পর্তুগিজ সুপারস্টার। তার মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১.৪ বিলিয়ন ডলার, বলে জানিয়েছে ব্লুমবার্গ।
‘বিলিওনিয়ার’ মানে হলো এমন একজন ব্যক্তি যার সম্পদের পরিমাণ এক বিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি- অর্থাৎ ১০০ কোটি ডলার!
ব্লুমবার্গ বিলিওনিয়ার ইনডেক্সে সম্প্রতি রোনালদোর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকা তৈরি করেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা, যেখানে বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের সম্পদের পরিমাণ স্যালারি, বিনিয়োগ, ব্যবসা, সম্পত্তি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই রোনালদো ও তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি প্রায় সমান আয় করতেন। তবে ২০২৩ সালে সেই পার্থক্য তৈরি হয়, যখন রোনালদো সৌদি আরবের ক্লাব আল-নাসরের সঙ্গে ২০০ মিলিয়ন ডলারের রেকর্ড চুক্তি করেন। এ বছরের জুনে সেই চুক্তি নবায়ন করা হয়, যার বর্তমান মূল্য ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। পাশাপাশি তিনি ক্লাবটির একটি অংশের মালিকও।
অন্যদিকে, মেসি ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামি দলে যোগ দেন। তার বেতন রোনালদোর মতো বেশি নয়, তবে ব্লুমবার্গের মতে, অবসরের পর তিনি ক্লাবের একটি অংশের মালিকানা পাবেন— যা তাকে আবারও রোনালদোর সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।
৪০ বছর বয়সী রোনালদো তার ক্যারিয়ারে অর্জন করেছেন পাঁচটি উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা, একটি উয়েফা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ এবং দুটি নেশনস লিগ।
এর বাইরে রোনালদো বিভিন্ন বৈশ্বিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি করে বিপুল পরিমাণ আয় করেন। তার অন্যতম বড় আয়ের উৎস হলো নাইকির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি স্পনসরশিপ।
বর্তমানে রোনালদোর মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১.৪ বিলিয়ন ডলার বলে ধারণা করা হচ্ছে — যার মধ্যে রয়েছে তার বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা এবং ব্যাংক জমা।
এত বিপুল সম্পদের মানে বোঝাতে গেলে বলা যায় — রোনালদো চাইলে তার টাকায় ১০ লাখেরও বেশি নতুন আইফোন বা প্রায় সাতটি ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম কিনে ফেলতে পারেন!
ফুটবলে একের পর এক রেকর্ড ভাঙার পর এবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নিজেকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রাখলেন পর্তুগালের এই তারকা।
আইএইচএস/