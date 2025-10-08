হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ

হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ
আগে চার ম্যাচ খেলে কোনো জয় পায়নি বাংলাদেশ। হংকংয়ের বিপক্ষে তিন হার, এক ড্র- আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান এটি। দুই দেশের এই পরিসংখ্যানে যোগ হবে আরেকটি ম্যাচ। দুই দলের পঞ্চম সাক্ষাতের ফলটি নিজেদের পক্ষে খুবই দরকার বাংলাদেশের।
আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে এমন একটি ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দেশ যে ম্যাচে বাংলাদেশের সামনে জয়ের বিকল্প নেই। আর এই জয়টি দরকার আগামী বছর সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি এশিয়ান কাপের খেলার সম্ভাবনা তৈরি করতে। রাত ৮টায় শুরু হবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি।
বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে দুই দলই নিয়েছে শেষ প্রস্তুতি। আগের রাতে ঢাকায় এসেছেন কানাডা প্রবাসী শামিত সোম। বুধবার তাকে পেয়ে পুরো দল নিয়ে অন্তত একটি সেশন অনুশীলন করতে পেরেছেন কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। অনুশীলনে নামার আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে ক্যাবরেরা বলেছেন, তিনি এবং তার দলের সবাই জানেন কি করতে হবে।
ক্যাম্প শুরুর পরই অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া বলেছিলেন, ‘হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি তাদের জন্য ডু অর ডাই।’ কোচ কি ভাবছেন এই ম্যাচ নিয়ে? ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘আমরা ৯ দিন ধরে অনুশীলন করছি। প্রস্তুতি খুবই ভালো হয়েছে। এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলা।’
অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া বলেছেন, ‘আমাদের সামগ্রিক প্রস্তুতি ভালো। ম্যাচ খেলার জন্য সবাই রোমাঞ্চিত। আমাদের লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচ জয়ের কোনো বিকল্প নেই। আমরা আমাদের সেরাটা দিয়ে খেলবো মাঠে।’
বৃহস্পতিবার রাতের ম্যাচটি জিতলে বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণ পয়েন্ট পাওয়া হবে এই দেশটির বিপক্ষে। যে তিন পয়েন্ট বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখবে এশিয়ান কাপ বাছাই থেকে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার কিঞ্চিত সম্ভাবনায়।
হংকং দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পেয়েছে। বাংলাদেশের অর্জন দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট। ঢাকা থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে যেতে পারলে হংকং হবে সৌদি আরবের টিকিট পাওয়ার অন্যতম দাবিদার। শক্তি-সামর্থ্যে এগিয়ে থাকা দলটি সেই সুযোগ হারাতে চাইবে না। বাংলাদেশ জিতলে টিকে থাকবে লড়াইয়ে, হারলে বাকি তিন ম্যাচ হয়ে যাবে শুধুই আনুষ্ঠানিকতার।
এক নজরে বাংলাদেশ-হংকংয়ের চার ম্যাচ
১০.৮.১৯৭৫ : হংকং-৯ : বাংলাদেশ-১. মারদেকা কাপ
৩০.৩.২০০৩ : হংকং-২ : বাংলাদেশ-২, এশিয়ান কাপ বাছাই
০১.৩.২০০৬ : বাংলাদেশ-০ : হংকং-১, এশিয়ান কাপ বাছাই
১৫.১১.২০০৬ : হংকং-২ : বাংলাদেশ-০, এশিয়ান কাপ বাছাই
