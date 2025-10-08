সংবাদ সম্মেলনে হংকংয়ের কোচ
হামজা আমার দলের হলে তার জায়গা হতো বেঞ্চে!
বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে আলোচনার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে আছেন হামজা দেওয়ান চৌধুরী। হোটেলে, অনুশীলনে- সব জায়গাই হামজা বন্দনা তার ভক্তদের। বৃহস্পতিবার রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। বুধবার বিকেলে ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে হামজা ফিজিক্যালি উপস্থিত না থাকলেও ছিলেন আলোচনায়। এ যেমন, হংকংয়ের ইংলিশ কোচ অ্যাশলি ওয়েস্টউডের কাছে হামজাকে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়ে চমকে দেন সবাইকে।
হামজা ইংলিশ লিগের লেস্টার সিটির খেলোয়াড়। তাকে নিয়ে আপনার কোনো আলাদা পরিকল্পনা আছে কি না? জবাবে হংকংয়ের ইংলিশ কোচ বলেন, ‘হামজা আমার দলের হলে তার জায়গা হতো বেঞ্চে! তবে এটা ঠিক, তার দক্ষতা সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। সে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে খেলে। তাকে হয়তো মিডফিল্ডার হিসেবেও খেলাতে পারেন। আমি বলবো ফুটবল দলীয় খেলা, এখানে একজন দিয়ে দল তৈরি হয় না।’
বুধবার বাংলাদেশের আগে ম্যাচ ভেন্যু ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে হংকং। এটাই ছিল এই ভেন্যুতে হংকংয়ের প্রথম অনুশীলন। যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে অনুশীলন করে আসছে বাংলাদেশ। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামের মাঠ নিয়ে খুশি নন হংকংয়ের কোচ।
মাঠ নিয়ে হংকং কোচ বলেছেন, ‘পিচ আরও ভালো হতে পারত। বাংলাদেশ ফেডারেশন হিসেবে প্রতিদিন এটি ব্যবহার করে আসছে, যা ভালো নয়। এটা খারাপ নীতি। এএফসি কাপ বাছাই পর্বের ম্যাচের আগে অন্তত দুই বা তিন দিন খেলা না থাকা উচিত। বাফুফে সেটা করেনি। সম্ভবত পিচটিকে কিছুটা খারাপ করে তুলেছে। দুটি দলকে এ মাঠে খেলতে হবে। বাংলাদেশ একটি ভালো দল। তারা আমাদের চেয়ে মাঠে বেশি অভ্যস্ত। তারা গত ৯ দিন ধরে এখানে অনুশীলন করে আসছে। যা সঠিক নয়। আমরা আমাদের স্বাভাবিক খেলা খেলতে চাইব। আসলে পিচ নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করি না।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে হংকং কোচ বলেছেন, ‘আমি ভবিষ্যদ্বাণী করব না। তাতে বাংলাদেশকে অসম্মান করা হবে। আমরা জানি তারা ভালো দল। আমরা শুধু সঠিক মনোভাব এবং সঠিক সম্মানের সাথে ভালো পারফর্ম করার চেষ্টা করছি। যদি তা না করতে পারি, তাহলে আমরা পরাজিত হব, এটা নিশ্চিত। আমরা যদি সর্বোচ্চটা না খেলি, যদি আমাদের খেলোয়াড়রা ভুল মনোভাব নিয়ে খেলে, যদি তাদের সঠিক ইচ্ছা না থাকে, তাহলে আমরা পরাজিত হব। এটা এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা অবশ্যই ঘটবে। আমরা বাংলাদেশকে ভালো ও কঠিন খেলা উপহার দেবো। আসলে দিনটি কেমন যাবে সেটা পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করে। যা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।’
