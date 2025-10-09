টিভিতে আজকের খেলা, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ফুটবল
এশিয়ান কাপ: বাছাইপর্ব
বাংলাদেশ-হংকং
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
ফিনল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
মাল্টা-নেদারল্যান্ডস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
চেক-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
স্কটল্যান্ড-গ্রিস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫
বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
লাইবেরিয়া-নামিবিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
মোজাম্বিক-গিনি
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
সোমালিয়া-আলজেরিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
যুক্তরাষ্ট্র-ইতালি
রাত ১টা ৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস
ক্রিকেট
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
ঢাকা বিভাগ-রংপুর
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
চট্টগ্রাম-খুলনা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ২
