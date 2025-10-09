  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৯ অক্টোবর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ৯ অক্টোবর ২০২৫

ফুটবল
এশিয়ান কাপ: বাছাইপর্ব
বাংলাদেশ-হংকং
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
ফিনল্যান্ড-লিথুয়ানিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

মাল্টা-নেদারল্যান্ডস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১

চেক-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

স্কটল্যান্ড-গ্রিস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫

বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
লাইবেরিয়া-নামিবিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

মোজাম্বিক-গিনি
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

সোমালিয়া-আলজেরিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
যুক্তরাষ্ট্র-ইতালি
রাত ১টা ৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস

ক্রিকেট
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
ঢাকা বিভাগ-রংপুর
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

চট্টগ্রাম-খুলনা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ২

এমএমআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।