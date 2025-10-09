রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে বাঁচামরার লড়াই বাংলাদেশের

রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে বাঁচামরার লড়াই বাংলাদেশের
গতকাল ক্রিকেট ম্যাচে আফগানিস্তানের কাছে হেরে গেছে বাংলাদেশ। সেই দুঃখ আজ ভোলাতে পারে ফুটবল। রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচ। যে ম্যাচটি আবার বাংলাদেশের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, বাঁচামরার লড়াই।
এই ম্যাচে জয় দরকার আগামী বছর সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি এশিয়ান কাপের খেলার সম্ভাবনা তৈরি করতে। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত আটটায়।
বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে দুই দলই নিয়েছে শেষ প্রস্তুতি। আগের রাতে ঢাকায় এসেছেন কানাডা প্রবাসী শামিত সোম। বুধবার তাকে পেয়ে পুরো দল নিয়ে অন্তত একটি সেশন অনুশীলন করতে পেরেছেন কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা।
অনুশীলনে নামার আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে ক্যাবরেরা বলেছেন, তিনি এবং তার দলের সবাই জানেন কি করতে হবে। ক্যাম্প শুরুর পরই অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া বলেছিলেন, ‘হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি তাদের জন্য ডু অর ডাই।’
এবার ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘আমরা ৯ দিন ধরে অনুশীলন করছি। প্রস্তুতি খুবই ভালো হয়েছে। এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলা।’
আজ জিতলে বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণ পয়েন্ট পাওয়া হবে এই দেশটির বিপক্ষে। যে তিন পয়েন্ট বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখবে এশিয়ান কাপ বাছাই থেকে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার কিঞ্চিত সম্ভাবনায়।
হংকং দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পেয়েছে। বাংলাদেশের অর্জন দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট। ঢাকা থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে যেতে পারলে হংকং হবে সৌদি আরবের টিকিট পাওয়ার অন্যতম দাবিদার। শক্তি-সামর্থ্যে এগিয়ে থাকা দলটি সেই সুযোগ হারাতে চাইবে না। বাংলাদেশ জিতলে টিকে থাকবে লড়াইয়ে, হারলে বাকি তিন ম্যাচ হয়ে যাবে শুধুই আনুষ্ঠানিকতার।
