দলবেঁধে গ্যালারিতে হংকংয়ের সমর্থকরা

দলবেঁধে গ্যালারিতে হংকংয়ের সমর্থকরা
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে নিজেদের দলকে সমর্থন দিতে বিকেল ৫টার দিকেই ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উপস্থিত হয়েছেন হংকংয়ের এক দল সমর্থক। স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকে প্রেসবক্সের সামনের গ্যালারিতে অবস্থান নিয়ে তারা ওই দিকটা মাতিয়ে রাখছেন ‘হংকং’ ‘হংকং’ স্লোগানে।
রাত ৮টায় শুরু হবে দুই দেশের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি। এই ম্যাচ বাংলাদেশের জন্য বাঁচামরার। অন্যদিকে হংকংয়ের জন্য সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল করার।
দুটি করে ম্যাচ শেষে হংকংয়ের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট ও বাংলাদেশের ১। ঢাকা থেকে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারলে হংকং টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত করতে পারবে। তাদের সমান ৪ পয়েন্ট সিঙ্গাপুরেরও। বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট ভারতের।
বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে ভারতের সাথে গোলশূন্য ড্রয়ের পর ঘরের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছে সিঙ্গাপুরের কাছে। অন্যদিকে হংকং ভারতকে হারিয়েছে এবং ড্র করেছে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে।
বাংলাদেশের পরের ম্যাচও হংকংয়ের বিপক্ষে। ফিরতি ম্যাচটি হবে ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের মাটিতে। লাল-সবুজ জার্সিধারী দলের শেষ দুই ম্যাচ ভারতের বিপক্ষে ঢাকায় ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে তাদের মাটিতে।
আরআই/আইএইচএস/